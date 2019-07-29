Гармаш знову показав жест фанатам "Шахтаря": фото

Півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш знову привернув до себе увагу. У матчі за Суперкубок України Денис засмутив не тільки гравців "Шахтаря", але й вболівальників донецького клубу.

Наприкінці матчу Гармаш у падінні забив гол у ворота Андрія Пятова. М'яч став вирішальним у грі й дозволив "Динамо" відсвяткувати перемогу в Суперкубку.

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Свій гол Гармаш відсвяткував досить неочікувано. Денис продемонстрував фанатам "гірників" традиційний для "Шахтаря" жест – схрещені руки.



Фото: телеграм-канал dkweekdays

Це традиційний жест фанатів "Шахтаря", який означає схрещені молотки. Саме так на фотосесіях після переходу в клуб позують футболісти.

Гармаш, який відомий надмірною емоційністю на футбольному полі, не вперше продемонстрував фанатам "Шахтаря" жест.

У 2012 році після закінчення матчу з "Шахтарем", який донеччани виграли з рахунком 3:1, Гармаш знайшов неочікуваний вихід для своїх емоцій. Денис продемонстрував нецензурний жест фанатам "гірників".



Фото: з відкритих джерел

Тоді його дискваліфікували на три матчі. Після цього навіть почали випускати футболки з таким зображенням.

Завдяки перемозі в Суперкубку України "Динамо" наздогнало "Шахтаря" за кількістю трофеїв за часів незалежності України. Тепер клуби мають по 34 трофеї.