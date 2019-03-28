Гаррі Кейн отримав знак Ордена Британської імперії: відео
Форвард "Тоттенхема" та збірної Англії Гаррі Кейн отримав знак Ордена Британської імперії. 25-річний футболіст був нагороджений в Букінгемському палаці принцом Уельським Чарльзом за досягнення у футболі.
Під час нагородження принц Вільям відзначив заслуги англійця на ЧС-2018, на якому їхня збірна посіла четверте місце. А сам Кейн став найкращим бомбардиром першості з шістьма голами в активі, за що отримав "Золоту бутсу". Також Гаррі Кейн є капітаном збірної Англії.
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25-річний Кейн є вихованцем "Тоттенхем Хотспур". У нинішньому сезоні він зіграв у 26 матчах АПЛ, в яких забив 17 голів.
Джерело: 24 Канал
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