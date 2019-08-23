Гендиректор "Зорі" жорстко поскаржився на календар команди, після чого видалив свій коментар

Луганська "Зоря" зіграла 9 матчів за 27 днів. В останньому вона програла на виїзді "Еспаньйолу" в плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Генеральний менеджер "Зорі" Сергій Рафаїлов розкритикував календар команди. Але згодом прибрав свій пост.

Сергію Рафаїлову не сподобалося, що матч "Маріуполя" та "Динамо", який мав відбутися 17-18 серпня, перенесли через участь цих команд в єврокубках та їх можливих матчів серед тижня. При цьому, що обидві команди згодом вилетіли з кваліфікації та в подальшому матчі не проводили ("Динамо" зіграє одразу на груповому етапі Ліги Європи). Натомість "Зоря" свій календарний матч УПЛ проти "Олександрії" зіграла, і зазнала першої поразки в сезоні. А після цього відправилася до Іспанії на матч проти "Еспаньйола", де теж програла.

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Розумію, після бійки кулаками не махають. Але не можу не поставити одне питання: чому матч між "Маріуполем" і "Динамо" перенесли, а зустріч "Зорі" – ні? Врятувати хотіли "Маріуполь". Ну що, врятували? А "Динамо"? Хоча у цих команд кількість зіграних матчів до того моменту було у два рази менше, ніж у "Зорі",

– написав Рафаїлов.

Його слова приводить видання Tribuna.com, адже він згодом видалив свій пост.

На ці звинувачення відповів віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін.

"Як тільки нам став зрозумілим наш єврокубковий календар, ми провели попередні консультації з колегами з Києва, яких також очікував дуже щільний календар виступів. Після синхронізації наших позицій ми зробили спільне звернення в дирекцію Прем'єр-ліги, яка і підтримала нашу спільну ініціативу про перенесення матчу. Ось і все, Сергій Васильович, ніякого вселенської змови тут точно не було! Рецепт вкрай простий – необхідно бажання проактивно розв'язувати проблеми клубу та нормальний діалог з усіма залученими сторонами", – написав Андрій Санін.

Нагадаємо, "Маріуполь" програв "АЗ Алкмар" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи та вилетів з єврокубків.

Щодо "Зорі", то у першому матчі в Іспанії програла "Еспаньйолу" 3:1. Матч-відповідь між цими командами запланований на 29 серпня. Перед тим "Зоря" на виїзді зіграє проти львівських "Карпат". Матч відбудеться у неділю, 25 серпня.