Геніальний асист Маліновського допоміг "Генку" перемогти у чемпіонаті Бельгії: відео

У матчі чемпіонату Бельгії гравець "Генка" та збірної України Руслан Маліновський відзначився результативною передачею, яка стала для нього 14-ю в сезоні.

"Генк" обіграв на виїзді "Стандард" (3:1) і зміцнив своє лідерство. Черговою результативною дією відзначився Руслан Маліновський.

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Маліновський став співавтором другого голу "Генка", асистувавши Саматте. У чемпіонському раунді Руслан забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Дивіться відео асисту Руслана Маліновського у чемпіонаті Бельгії

У підсумку, "Генк" набрав 44 очки та відірвався від переслідувачів на вершині турнірної таблиці на 7 очок. "Стандард" залишився на 4 місці з 33 балами.

Відео голів та огляд матчу Стандарт – Генк

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