Геніальний асист Маліновського допоміг "Генку" перемогти у чемпіонаті Бельгії: відео

477 Читать новость на русском
Руслан Маліновський
Руслан Маліновський

У матчі чемпіонату Бельгії гравець "Генка" та збірної України Руслан Маліновський відзначився результативною передачею, яка стала для нього 14-ю в сезоні.

"Генк" обіграв на виїзді "Стандард" (3:1) і зміцнив своє лідерство. Черговою результативною дією відзначився Руслан Маліновський.

Читайте також: Українець Маліновський забив за "Генк" у чемпіонаті Бельгії: відео

Маліновський став співавтором другого голу "Генка", асистувавши Саматте. У чемпіонському раунді Руслан забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Дивіться відео асисту Руслана Маліновського у чемпіонаті Бельгії

У підсумку, "Генк" набрав 44 очки та відірвався від переслідувачів на вершині турнірної таблиці на 7 очок. "Стандард" залишився на 4 місці з 33 балами.

Відео голів та огляд матчу Стандарт – Генк

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
сьогодні
21096
Теги: Руслан Маліновський Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Геніальний асист Маліновського допоміг "Генку" перемогти у чемпіонаті Бельгії: відео
сьогодні 11:07 Геніальний асист Маліновського допоміг "Генку" перемогти у чемпіонаті Бельгії: відео
477
Було бажання зробити команду-переможницю, – екс-тренер Усика та Ломаченка Дмитро Сосновський
18 квітня 14:01 Було бажання зробити команду-переможницю, – екс-тренер Усика та Ломаченка Дмитро Сосновський
Станіслав Безушко 280
Фанати "Айнтрахта" влаштували божевілля на матчі з "Бенфікою": відео
19 квітня 12:42 Фанати "Айнтрахта" влаштували божевілля на матчі з "Бенфікою": відео
670
"Айнтрахт" у драматичному матчі вибив "Бенфіку" з Ліги Європи, "Челсі" здолав "Славію": відео
18 квітня 23:56 "Айнтрахт" у драматичному матчі вибив "Бенфіку" з Ліги Європи, "Челсі" здолав "Славію": відео
556
Тренер "Тоттенхема" Почеттіно у стилі Роналду відсвяткував перемогу над "Ман Сіті": відео
18 квітня 19:26 Тренер "Тоттенхема" Почеттіно у стилі Роналду відсвяткував перемогу над "Ман Сіті": відео
700
Новини
Більше новин
Залиште відгук