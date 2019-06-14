"Генк" відмовився продавати Маліновського в італійський клуб

Бельгійський "Генк" отримав пропозицію про трансфер українського півзахисника Руслана Маліновського від італійської "Аталанти".

Як повідомляє бельгійське видання Nieuwsblad.be, клуб з міста Бергамо готовий заплатити 12 мільйонів євро за гравця.

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Однак "Генк" відмовився продавати Руслана. Бельгійський клуб начебто готовий продати Маліновського за суму не нижче, аніж 20 мільйонів євро. Також чемпіони Бельгії запропонували українцю новий контракт на покращених умовах з надією утримати ще на сезон.

Окрім того, джерело повідомляє, що делегація "Аталанти" вже прибула до Бельгії для продовження переговорів. Вони мають намір запропонувати "Генку" компромісну угоду: 15 мільйонів євро плюс бонуси.

Крім італійського клубу, інтерес до українця проявляють інші представники Апеннінського півострова, а також клуби з Португалії та Англії.

"Аталанта" сенсаційно завершила сезон в чемпіонаті Італії на третьому місці. Таким чином, клуб з Бергамо гратиме в наступному розіграші Ліги чемпіонів відразу з групового етапу.

У минулому сезоні Маліновський провів за "Генк" 51 матч, забивши в них 16 голів і зробивши 16 результативних передач. Українець допоміг "Генку" завоювати титул чемпіона Бельгії.

Трансферна вартість Руслана Маліновського оцінюється в 12,5 млн євро, а контракт з "Генком" розрахований до 2022 року.