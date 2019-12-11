Гент – Олександрія: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

У четвер, 12 грудня, "Олександрія" на виїзді зіграє заключний матч групового етапу Ліги Європи проти бельгійського "Генту". Букмекери оцінили шанси команд у цьому матчі.

Гент – Олександрія. Прогноз букмекерів

"Олександрія" зустрічалася з "Гентом" один раз – у другому турі Ліги Європи 2019/20. Тоді була зафіксована нічия з рахунком 1:1.

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Після п'яти турів українська команда посідає останнє місце в групі I Ліги Європи і має в активі три очки. Суперник "Олександрії" з дев'ятьма балами йде на першій позиції. Підопічні Володимира Шарана втратили шанси на вихід у плей-офф турніру.

Нагадаємо, що матч "Гент" – "Олександрія" відбудеться у четвер, 12 грудня. Початок зустрічі – о 22:00.

Прогноз Marathon bet

"Гент", за який виступають троє українців – Ігор Пластун, Роман Яремчук та Роман Безус – є явним фаворитом матчу. Букмекери оцінюють шанси на перемогу "Генту" коефіцієнтом 1,27.

Перемогу "Олександрії" у Генті букмекери оцінюють коефіцієнтом 15. Якщо ж поєдинок на "Геламко Арена" завершиться нічиєю – коефіцієнт 5,80.

Прогноз Pari Match

Фахівці Pari Match також пропонують коефіцієнт 4,50 на те, що "Олександрія" переможе "Гент" хоча б в одному таймі. Коефіцієнт на те, що гості зустрічі не програють і ТБ 2.5 – 11,5.

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На перемогу бельгійців і ТБ 2.5 букмекери Pari Match пропонують коефіцієнт 2,03. Якщо ж "Гент" переможе, але ТМ буде 2.5 – коефіцієнт 3,35. Також букмекери пропонують вгадати, яким буде тотал матчу: парний 1,92; непарний 1,94.

Прогноз William Hill

На сайті William Hill прихильники футболу мають можливість вгадати, який футболіст зуміє відзначитися голом у матчі "Гент" – "Олександрія". На гол українця Романа Яремчука у ворота своєї колишньої команди фахівці дають коефіцієнт 2,15.

У таборі "Олександрії" найбільше шансів забити гол, на думку експертів, має Денис Безбородько. Його м'яч у ворота господарів з Бельгії букмекери оцінили коефіцієнтом 5.