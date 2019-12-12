Гент – Олександрія: анонс на матч Ліги Європи

"Олександрія" зіграє свій заключний матч в розіграші Ліги Європи сезону 2019/20 проти бельгійського "Генту". "Містяни" вже втратили можливість вийти з групи, тому цей матч вже нічого не вирішує для підопічних Володимира Шарана. Про все найцікавіше про поєдинок "Гент" – "Олександрія" читайте у матеріалі Спорт24.

Гент – Олександрія. Головне

Що: матч шостого туру групового етапу Ліги Європи

Де: "Геламко Арена" (Гент)

Коли: четвер, 12 грудня, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, текстова трансляція на сайті Спорт24

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Перед матчем

Після п'яти турів "Олександрія" набрала три очки і втратила шанси на вихід з групи. "Гент" займає перше місце з дев'ятьма балами і випереджає "Вольфсбург" (8 очок), який йде другим.

На вихідних обидві команди здобули перемоги у своїх чемпіонатах. "Олександрія" розгромила кризову "Ворсклу" з рахунком 3:0, а "Гент" переміг "Зюльте-Варегем" 2:0 завдяки голам Безуса і Яремчука.

Шанси команд на наступний сезон

Три очки "Олександрії" в дебютному розіграші Ліги Європи – вже дуже гідний результат, який багато хто вважає навіть перевиконанням плану. Проте, підопічним Шарана в будь-якому випадку захочеться голосно грюкнути дверима на прощання, тим більше, що невідомо, коли команда в наступний раз зіграє в групі Ліги Європи.

У чемпіонаті Бельгії "Гент" після нічиї з "Сент-Етьєном" здобув дві перемоги в двох матчах, які дозволили команді Єсса Торупа вийти на друге місце в турнірній таблиці. Правда, без ложки дьогтю не обійшлося: "Гент" програв "Шарлеруа" та вилетів з Кубка Бельгії.

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У "Олександрії" на внутрішній арені також не все гладко. Після поразки від "Вольфсбурга" команда програла прямому конкуренту "Десні" і опустилася на п'яте місце в турнірній таблиці. Схоже, команду Володимира Шарана чекає довга і важка боротьба за місце в Лізі Європи в наступному сезоні.

Лазарети команд

У складі українського клубу на матч під питанням знаходиться тільки Євген Банада, який отримав травму стегна в попередньому матчі з "Ворсклою" і був замінений на двадцять сьомій хвилині матчу, а у бельгійців пропускати гру буде основний центральний захисник Нгаде-Нгаджуі через дискваліфікацію ( вилучення в матчі з "Сент-Етьєном").

Мотивація перед матчем

Мотивація у команд приблизно однакова – вона відсутня. Але хлопцям Шарана, на відміну від команди Єссо Торупа, напевно хочеться завершити вдалий євросезон на мажорній ноті. Невідомо, чи потрапить "Олександрія" на наступний рік в ЛЄ, і якщо навіть потрапить – хто з нинішнього складу залишиться в команді.

Матч для команди з Кіровоградської області буде зовсім не прохідним і в ньому вона буде так само грати в свій футбол, як робила те в попередніх п'яти зустрічах.