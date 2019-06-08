Герой матчу проти Сербії прокоментував фантастичну перемогу збірної України

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Віктор Циганков
Віктор Циганков / 1927.kiev.ua

Півзахисник збірної України Віктор Циганков прокоментував розгром Сербії (5:0) в рамках відбору на Євро-2020.

Циганков заявив про прекрасну підготовку України до цього поєдинку, а також про фантастичну підтримку українських уболівальників на "Арені-Львів".

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Грати на такому стадіоні – одне задоволення. Спасибі нашим уболівальникам. Атмосфера була фантастичною, тут завжди одне задоволення грати. Спасибі нашим уболівальникам, вони найкращі .Сподіваюсь, всій Україні сподобалося, як ми зіграли і домоглися такого пристойного результату. Вітаю всю нашу країну з цією перемогою.

"Моя справа виходити і показувати, що можу грати за збірну України. Намагався робити те, що вмію і виконувати тренерську установку. Свої забиті м'ячі у ворота Сербії присвячую рідним і друзям", – цитує Циганкова офіційний сайт Української асоціації футболу.

Збірна України, розгромивши Сербію (5:0), закріпилася на першому місці у своїй відбірковій групі. У "жовто-синіх" 7 очок після трьох турів, що на три більше, ніж у Люксембургу. Віктор Циганков відзначився дублем у цьому матчі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу
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