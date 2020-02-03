"Герта" найбільше витратила, Фернандеш – найдорожчий перехід: підсумки трансферного вікна

У Європі 1-го лютого офіційно закрилося трансферне вікно. Таким чином, клуби з європейських топ-ліг не зможуть купувати й продавати своїх гравців до літнього міжсезоння. Спорт24 підбиває підсумки зимового трансферного вікна.

Найбільші витрати

13-а команда німецької Бундесліги – "Герта" найбільше витратила під час зимового трансферного вікна. Німецький клуб придбав чотирьох гравців, за яких заплатив 78 мільйонів євро. У "Герту" прийшли:

нападник Кшиштоф Пйонтек з "Мілану" (27 мільйонів євро);

півзахисник Люка Тузар з "Ліона" (25 мільйонів євро);

нападник Матеус Кунья з "Лейпцига" (15 мільйонів євро);

півзахисник Сантьяго Аскасібар зі "Штутгарта" (11 мільйонів євро).

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З усіма футболістами "Герта" підписала довгострокові контракти, при чому наставник берлінців Юрген Клінсман має угоду тільки до літа 2020 року. ЗМІ сватають у Берлін екстренера "Баварії" Ніко Ковача.



Кшиштоф Пйонтек дебютував за "Герту" / Фото: twitter.com/herthabsc

Втім, якщо "Герта" за підсумками другого кола Бундесліги не завоює право грати в Лізі Європи, то берлінському клубу, напевно, доведеться "чистити" зарплатну відомість, продаючи футболістів.

Ще один шанс потрапити до Ліги Європи "Герта" має у Кубку Німеччини. 4-го лютого в 1/8 фіналу зіграє з "Шальке".

Топ-10 клубів за витратами взимку

"Герта" 78 мільйонів євро; "Наполі" 65,5 мільйона євро; "Монако" 60 мільйонів євро; "Манчестер Юнайтед" 55 мільйонів євро; "Еспаньйол" 40,5 мільйона євро; "Ліон" 38 мільйонів євро; "Ювентус" 35 мільйонів євро; "Баєр" 35 мільйонів євро; "Фламенго" 34,55 мільйона євро; "Тоттенхем" 34,5 мільйона євро.

Топ-5 клубів за доходами від продажу футболістів

"Спортінг" 55 мільйонів євро; "Боруссія" Дортмунд 52 мільйони євро; "Зальцбург" 41,5 мільйона євро; "Аталанта" 37,5 мільйона євро; "Фламенго" 36 мільйонів.

Найдорожчий трансфер

Найдорожчим трансфером зимового трансферного вікна став перехід 25-річного півзахисника Бруно Фернандеша зі "Спортінга" в "Манчестер Юнайтед".

Lots of ️ for @B_Fernandes8 after an impressive start with #MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 1, 2020

Вартість угоди складає 55 мільйонів євро. "Червоні дияволи" уклали з Бруно контракт до 2025 року.

За "Спортінг" Фернандеш провів 28 матчів, в яких забив 15 голів та віддав 14 результативних передач.

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Також португалець встиг дебютувати за "Манчестер Юнайтед". У Манчестері Фернандеш, ймовірно, покликаний закрити позицію центрального атакувального півзахисника. Раніше цю позицію не вдалося закрити Джессі Лінгарду.

Топ-5 найдорожчих трансферів зими

Бруно Фернандеш – зі "Спортінга" в "Манчестер Юнайтед" 55 мільйонів євро; Деян Кулусевскі – з "Аталанти" в "Ювентус" 35 мільйонів євро; Рейньєр Жезус Карвальйо – з "Фламенго" в "Реал" 30 мільйонів євро; Стівен Бергвейн – з ПСВ у "Тоттенхем" 30 мільйонів євро; Кшиштоф Пйонтек з "Мілану" в "Герту" 27 мільйонів євро.

Топ-трансфери, які не відбулися

Гарет Бейл з "Реала" в "Тоттенхем";

Дріс Мертенс з "Наполі" в "Челсі";

Олів'є Жиру з "Челсі" в "Інтер";

Микола Матвієнко з "Шахтаря" в "Арсенал";

Едінсон Кавані з ПСЖ в "Атлетіко".

Найгучнішим трансфером зими 2020 року могло стати повернення валлійця Гарета Бейла в "Тоттенхем". До останнього ЗМІ писали, що трансфер може відбутися. Однак в останній день трансферного вікна агент Бейла спростував усі чутки.

Також були всі передумови для переходу Едінсона Кавані з ПСЖ у мадридський "Атлетіко". Очевидно, що парижани відмовилися відпускати зіркового уругвайця за малу суму.

Однак вже влітку Кавані зможе покинути Париж безкоштовно, адже його контракт добігає кінця.



Микола Матвієнко / Фото: ФК "Шахтар"

Найбільш прикрим для українських вболівальників виявився зрив трансферу Миколи Матвієнка з "Шахтаря" у лондонський "Арсенал".

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За інформацією ЗМІ, "Шахтар" вимагав аж 30 мільйонів євро, коли ціна на Миколу складає в шість разів менше. Водночас заяви агентів та представників "Шахтаря" суперечать одна одній.

Інші топ-трансфери

Чи не найбільше ЗМІ обговорюють перехід Ерлінга Голанда у "Боруссію" Дортмунд з австрійського "Зальцбурга". "Джмелі" заплатили за 19-річного нападника 20 мільйонів євро. Ще 20 мільйонів німці виплатять як різні компенсації.

Якби там не було, але Голанд вже почав "відбивати" гроші для "Боруссії". Сім голів та одна результативна передача за 3 матчі – яскраве тому підтвердження.

Норвежець став першим футболістом в історії Бундесліги, який забив 7 м'ячів у своїх трьох перших матчах. Здається, "Боруссія" нарешті знайшла конкурентного нападника після втрати Обамеянга.

Ідеально на трансферному ринку спрацював італійський "Інтер". Міланці придбали всього за 20 мільйонів лідера "Тоттенхема" Крістіана Еріксена.

За даними Transfermarkt, ціна на Еріксена складає 90 мільйонів. Однак "Інтеру" вдалося придбати данця, оскільки в нього закінчувався контракт зі "шпорами".

Окрім того, наставник лондонців Жозе Моурінью розповів, що Еріксен бажав перейти в "Інтер". Тому португальський наставник вирішив відпустити хавбека й будувати команду з іншими гравцями.



Крістіан Еріксен / Фото: twitter.com/Inter

Вчергове прекрасно на трансферному ринку спрацювала мюнхенська "Баварія". Чинні чемпіони Німеччини інвестували в майбутнє, підписавши контракт з Александером Нюбелем.

Воротар "Шальке" вирішив не продовжувати контракт з гельзенкірхенцями. З літа Нюбель стане повноцінним гравцем "Баварії" безкоштовно.

У Німеччині Нюбеля називають новим Мануелем Ноєром. Однак, як досвідчений Ноєр та амбіційний Нюбель ділитимуть ігровий час – "Баварія" ще не вирішила.

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