Глава МОК розповів, чи скасують Олімпіаду-2020

Питання про скасування Олімпійських ігор-2020 у Токіо стоїть на порядку денному. У Міжнародному олімпійському комітеті вважають, що приймати рішення за 4,5 місяці до Ігор – надто рано.

Глава МОК Томас Бах заявив, що в організації прагнуть, щоб Ігри пройшли успішно.

"Ми не знаємо, як складеться ситуація. Звичайно, ми розглядаємо різні сценарії, але наша ситуація відрізняється від багатьох спортивних організацій або професійних ліг, тому що до Ігор ще 4,5 місяці", – цитує Баха The New York Times.

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Бах сказав, що остаточне рішення по Олімпіаді не визначатиметься фінансовими інтересами. Він переконує, що захист здоров'я всіх залучених осіб та стримування поширення вірусу – є головними завданнями.

206 національних олімпійських комітетів і міжнародних спортивних федерацій висловили думку, що світ у цій вкрай складній і тривожній ситуації потребує символу надії. Тому, хоча ми і не знаємо, якої довжини буде цей тунель, ми б хотіли, щоб Олімпійський вогонь був світлом у кінці тунелю,

– сказав Бах.

Він додав, що для спортсменів наразі найгірше – це невизначеність, яка відволікає від тренувань і підготовки.

"Я сказав 220 спортсменам під час телефонної розмови в середу: ми не можемо вдавати, що у нас є відповіді на всі ваші запитання. Ми у тій же ситуації, що і ви, і весь інший світ. Це унікальна, виняткова ситуація, яка вимагає неабияких рішень", – резюмував глава МОК.

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