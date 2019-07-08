Гловацкі, який у скандальному бою програв Брієдісу, отримав новий шанс завоювати пояс WBO

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Кшиштоф Гловацкі
Кшиштоф Гловацкі / Lucas Noonan/Premier Boxing Champions

Переможця Всесвітньої боксерської суперсерії II у важкій вазі (до 90,7 кг) зобов'язали провести захист титулу проти поляка Кшиштофа Гловацького. Таке рішення ухвалене через скандальну поразку Гловацького.

Польського боксера досить скандально "не пропустили" у фінал. Перемога дісталася латвійцю Майрісу Брієдісу, попри очевидні порушення правил.

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Після поєдинку команда поляка вимагала анулювати результати бою. Своїм рішення WBO частково задовольнила протест команди Гловацького. У Всесвітній боксерській організації (WBO) вважають, що це буде справедливо щодо поляка.

Боксер, який виграє суперсерію, повинен буде в чотиримісячний термін провести захист проти півфіналіста турніру Гловацького.

Чемпіонський комітет WBO наполегливо рекомендує переможцю суперсерії протягом 120 діб після закінчення турніру провести захист титулу проти Гловацького,
– йдеться у повідомленні голови організації Луїса Батісти Саласи.

Як відомо, у фіналі суперсерії зійдуться Брієдіс та Юніер Дортікос. Поки точно не відомо, коли відбудеться бій. Ймовірно, це буде листопад і поєдинок відбудеться у Ризі (Латвія).

Першим переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії є українець Олександр Усик. Усик у півфіналі переміг Брієдіса. Свого часу Олександр перемагав і Гловацького.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
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