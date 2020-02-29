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Гол року: у Франції воротар рукою закинув м'яч у власні ворота – курйозне відео

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Брайс Маблуе / maligue2.fr

Матч 27-го туру Ліги 2 у Франції ознаменувався конфузом. Перевершити комусь помилку воротаря в цьому році буде складно, такого ви ще точно не бачили.

"Кан" на своєму полі приймав "Гренобль". Завдяки двом голам обіграв суперника – 2:0. Господарі поля забезпечили такий результат лише за дві хвилини матчу.

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На 17-й хвилині поєдинку був реалізований пенальті, а через хвилину голкіпер "Гренобля" Брайс Маблуе вводив м'яч у гру, але примудрився направити його у власні ворота. 

Курйозний гол воротаря дивіться відео:

Додамо, що 30-річний воротар практично всю свою футбольну кар'єру провів в "Греноблі".

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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