Гол року: у Франції воротар рукою закинув м'яч у власні ворота – курйозне відео

Матч 27-го туру Ліги 2 у Франції ознаменувався конфузом. Перевершити комусь помилку воротаря в цьому році буде складно, такого ви ще точно не бачили.

"Кан" на своєму полі приймав "Гренобль". Завдяки двом голам обіграв суперника – 2:0. Господарі поля забезпечили такий результат лише за дві хвилини матчу.

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На 17-й хвилині поєдинку був реалізований пенальті, а через хвилину голкіпер "Гренобля" Брайс Маблуе вводив м'яч у гру, але примудрився направити його у власні ворота.

Курйозний гол воротаря дивіться відео:

Buuuuuuuuuut de Brice Maubleu, le joueur de 30 ans qui marque, c’est exceptionnel merci @GF38_Officiel pic.twitter.com/xPN8K5A0wO — ???????? (@_Axolt_) February 28, 2020

Додамо, що 30-річний воротар практично всю свою футбольну кар'єру провів в "Греноблі".