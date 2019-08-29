Гол українця Пластуна вивів "Гент" у груповий етап Ліги Європи: відео

Бельгійський "Гент" розписав нічию з " Рієкою" в матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи, але пройшов у груповий етап турніру.

Захисник "Гента" Ігор Пластун відзначився єдними голом "Генту" у матчі-відповіді з "Рієкою".

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29-річний українець вийшов на поле в стартовому складі, а на 33-й зробив рахунок 1:1. Для футболіста це другий гол у нинішньому сезоні.

Два інших українця бельгійців, півзахисник Роман Безус і форвард Роман Яремчук, яким активно цікавиться "Рома", не потрапили в заявку на гру.

Зазначимо, що матч завершився з рахунком 1:1. Перший поєдинок бельгійців з клубом з Хорватії закінчився перемогою "Гента" з рахунком 2:1.