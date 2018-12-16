Гол українця Зінченка претендує на звання найкращого у "Манчестер Сіті": відео

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Getty Images

Гол футболіста збірної України Олександра Зінченка претендує на звання найкращого забитого м'яча "Манчестер Сіті" у січні.

"Манчестер Сіті" на офіційному Twitter влаштував опитування серед вболівальників на найкращий гол "містян" у січні. До списку потрапив розкішний гол Олександра Зінченка у ворота "Бертона" в матчі 1/2 фіналу Кубка ліги.

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Також на звання найкращого гола у січні претендує забитий м'яч Лероя Сане у ворота "Ліверпуля", Кевіна де Брюйне, який розписався у воротах "Бернлі", та забитий м'яч футболістки "Манчестер Сіті" Лаури Хемп у матчі з "Вест Хемом".

Наразі у голосуванні взяли участь понад 4 тисячі осіб, а впевнено лідирує гол Лероя Сане у ворота "Ліверпуля". Гол українця йде другим.

24 канал писав, що "Манчестер Сіті", за який грає Олександр Зінченко, оформив вихід у фінал одного з внутрішніх Кубків, здолавши на виїзді "Бертон" (1:0). Зінченко може стати першим українцем, який двічі завоює Кубок англійської ліги.

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Теги: Футбол Спорт Олександр Зінченко Манчестер Сіті
Джерело: 24 Канал
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