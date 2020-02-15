Гол українця Зубкова приніс перемогу команді Реброва над принциповим суперником – відео

Український хавбек "Ференцвароша" Олександр Зубков забив переможний гол у матчі 21-го туру чемпіонату Угорщини з "Фехерваром", за який виступає інший українець – Іван Петряк.

Ференцварош – Фехервар 1:0

Гол: Зубков, 51

Вилучення: Елек, 88 (Фехервар)

Нереалізований пенальті: Ісаел, 90+5 (Ференварош)

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Зубков засмутив голкіпера суперника на 51-й хвилині матчу і встановив остаточний рахунок у матчі на користь "Ференцвароша" – 1:0.

Зазначимо, що в цьому поєдинку боролися лідери чемпіонату Угорщини, що займають перші дві сходинки турнірної таблиці. Ця перемога дозволила команді Реброва ще більше зміцнити своє лідерство – наразі "Фраді" випереджають "Фехервар" на 6 очок і мають 2 матчі в запасі.

Олександр Зубков в поточному сезоні зіграв за "Ференцварош" в 16-ти матчах і забив вісім м'ячів, а також отримав три жовті картки.

Відео голу Зубкова