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Гол українця Зубкова приніс перемогу команді Реброва над принциповим суперником – відео

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Олександр Зубков / Getty Images

Український хавбек "Ференцвароша" Олександр Зубков забив переможний гол у матчі 21-го туру чемпіонату Угорщини з "Фехерваром", за який виступає інший українець – Іван Петряк.

Ференцварош – Фехервар 1:0

Гол: Зубков, 51
Вилучення: Елек, 88 (Фехервар)
Нереалізований пенальті: Ісаел, 90+5 (Ференварош)

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Зубков засмутив голкіпера суперника на 51-й хвилині матчу і встановив остаточний рахунок у матчі на користь "Ференцвароша" – 1:0.

Зазначимо, що в цьому поєдинку боролися лідери чемпіонату Угорщини, що займають перші дві сходинки турнірної таблиці.  Ця перемога дозволила команді Реброва ще більше зміцнити своє лідерство – наразі "Фраді" випереджають "Фехервар" на 6 очок і мають 2 матчі в запасі.

Олександр Зубков в поточному сезоні зіграв за "Ференцварош" в 16-ти матчах і забив вісім м'ячів, а також отримав три жовті картки.

Відео голу Зубкова

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Сергій Ребров Новини Спорту ФК Ференцварош Спорт Футбол
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