Гол Ярмоленка визнали найкращим у серпні за "Вест Хем": відео

Андрій Ярмоленко повернувся до матчів за "Вест Хем". І навіть встиг відзначитися. А його гол у ворота "Норвіча" вболівальники "молотобійців" визнали найкращим у серпні 2019 року.

Ярмоленка забив за "Вест Хем" в останній день літа – 31 серпня він відзначився у воротах "Норвіча", а його команда перемогла 2:0. При цьому сам українець провів на полі лише 70 хвилин.

Відеоогляд матчу Вест Хем – Норвіч (гол Ярмоленка починаючи з 2:54)

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У твіттері "Вест Хема" відбулося опитування на звання найкращого голу серпня загалом за цей час команда відзначилася вісім разів. І саме гол Ярмоленка переміг в опитуванні.