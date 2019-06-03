"Голден Стейт" переміг "Торонто" у другому матчі фінальної серії: відео

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"Голден Стейт" переміг "Торонто"
"Голден Стейт" переміг "Торонто" / twitter.com/NBA

"Голден Стейт" зрівняв рахунок у фінальній серії плей-офф НБА проти "Торонто". "Ворріорс" здобули складну перемогу на виїзді.

Торонто – Голден Стейт 104:109 (27:26, 32:28, 21:34, 24:21)

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У першій чверті між командами точилася запекла й рівна боротьба, тому жодна з команд не змогла піти у відрив. Однак у другій 12-хвилинці "Торонто" виглядали набагато краще й пішли на велику перерву з перевагою +5.

Після відпочинку ініціативою заволоділи вже гравці "Ворріорс" і більше не дозволили господарям паркету вийти вперед. В останній чверті "Голден Стейт" повністю домінував й "Торонто" вдалося тільки скоротити відставання до 5 очок.

Найкращим гравцем матчу став легкий форвард "Торонто" Леонард Кавай. Він набрав 34 очки, віддав 3 результативні передачі та зробив 14 підбирань.

 

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Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту NBA
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