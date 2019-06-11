"Голден Стейт" скоротив рахунок до мінімуму в фінальному протистоянні з "Торонто": відео

"Голден Стейт" продовжує зберігати інтригу в протистоянні з "Торонто", здобувши мінімальну перемогу в п'ятому матчі фінальної серії.

"Торонто" – "Голден Стейт" 105:106 (28:34, 28:28, 22:22 27:22)

Рахунок в серії – 3:2

Попередній матч: "Торонто" виграв у "Голден Стейт" на виїзді та опинився за крок від чемпіонства в НБА: відео

На п'ятий матч фінальної серії у "Голден Стейт" повернувся в стрій Кевін Дюрант, але вже в другій чверті зірковий форвард отримав травму сухожилля. Після гри Дюрант тільки за допомогою милиць зміг покинути арену.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі був визнаний захисник "Ворріорс" Стівен Каррі, який набрав 31 пункт, зробивши 8 підбирань.

Фінал плей-офф НБА повернеться в Окленд. Шостий матч серії буде зіграний в п'ятницю, 14 червня.

Відеоогляд матчу Торонто – Голден Стейт

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