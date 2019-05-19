"Голден Стейт" виграв третій матч у серії проти "Портленда" й перебуває на відстані однієї звитяги до фіналу.

Портленд – Голден Стейт 99:110 (29:27, 37:26, 13:29, 20:28)

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Третій поєдинок у серії відбувався за сценарієм першого. "Портленд" володів ініціативою в першій чверті та розгромив "Ворріорс" у другій і пішов на велику перерву з перевагою +13.

Після відпочинку "Голден Стейт" знову заграв набагато краще й не тільки зрівняв рахунок, а після 12-и хвилин третьої чверті вів +3. В останній чверті "Голден Стейт" тільки збільшив свою перевагу та довів матч до логічного завершення.

Знову найкращим гравцем матчу став Стефен Каррі. Гравець "Голден Стейт" набрав 36 очок, віддав 3 результативні передачі та зробив 6 підбирань.