Голи футболістів допомогли зібрати понад 180 тисяч гривень на допомогу онкохворим дітям

Міжнародна бетінгова компанія Favbet спільно з партнером Українською прем’єр-лігою започаткували соціальну ініціативу, метою якої є збір коштів для благодійного фонду "Таблеточки".

В рамках проєкту "Давай, забивай!", за кожен забитий в чемпіонаті України гол букмекерська компанія перераховувала 1000 гривень у фонд "Таблеточки".

За перші 12 турів сезону 2019/2020 Favbet Ліги було забито 184 голи. За кількістю м’ячів у воротах суперника відзначились команди "Шахтар" (36), "Динамо" (24) та "Зоря" (23). Отже, станом на сьогодні діти отримали 184 тисячі гривень допомоги.

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"Ми раді, що благодійність прийшла і в спорт. Цей проєкт – більше, ніж просто допомога онкохворим дітям. Він дає спорту додаткову цінність, об'єднує вболівальників різних команд навколо добрих справ і показує, що допомагати – це просто", – зазначила виконавчий директор фонду "Таблеточки" Світлана Пугач.