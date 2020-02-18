Голи українців Яремчука та Мірошніченка потрапили у підбірку найкращий у Лізі Європи: відео

На офіційному твіттер-акаунті Ліги Європи було опубліковано підбірку найкращих голів групового етапу. Серед них і два голи українців – Романа Яремчука та Дениса Мірошніченка.

Роман Яремчук забив за "Гент" на виїзді у ворота німецького "Вольфсбурга". Саме цей удар допоміг бельгійській команді зрівняти рахунок у матчі, а згодом і виграти гру.

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Денис Мірошниченко забив свій гол за "Олександрію" у виїзному матчі проти "Гента". Гол не врятував українську команду від поразки.

Також серед голів і удари футболістів, які свого часу виступали в Україні – Адміра Мехмеді, який забив за "Вольфсбург" у ворота "Олександрії". Для українського клубу це був перший матч групового етапу Ліги Європи. "Олександрія" тоді поступилася на виїзді 3:1. Щодо Мехмеді, то він з 2012 по 2014 рік був гравцем київського "Динамо".

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Ще один гол у переліку – Рафаеля Фостера. Колишній гравець луганської "Зорі" відзначився у гостьовому матчі "Лудогорця" проти команди Сергія Реброва "Ференцварош".