Голкіпер влаштував масову бійку з фанатами під час матчу – відео

У матчі Кубка Північної Ірландії воротар клубу "Уорренпойнт" Марк Бірн влаштував бійку з фанатами "Баллімена". Однак рятувати голкіпера довелося вже партнерам по команді.

На 88-й хвилині Марк Бірн пропустив другий гол у матчі, який і приніс перемогу "Баллімені" та вихід у чвертьфінал Кубка Північної Ірландії. За його воротами перебували вболівальники гостей, з яким у гравця і виник конфлікт.

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Однак словесною перепалкою все не закінчилося, і Бірн переліз через рекламні щити та влаштував з ними бійку. Зважаючи, що фанатів було більше, то за партнера по команді довелося вступатися й іншим гравцям "Уорренпойнту". Вони намагалися його перетягти назад через рекламні щити, прикриваючи від ударів. Та все ж від ушкоджень голкіпера не вберегли – він перечепився за один з щитів та впав.

Після цього Марк Бірн отримав від головного арбітра матчу червону картку.