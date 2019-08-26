Голлівудський актор Метью МакКонахі став співвласником футбольного клубу в США

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Метью МакКонахі став співвласником футбольного клубу
Метью МакКонахі став співвласником футбольного клубу / Courtesy of Austin FC

Голлівудський актор Метью МакКонахі долучився до футбольного клубу "Остін" із США. Він став одним з його акціонерів.

МакКонахі став співвласником клубу "Остін", повідомляє офіційний сайт MLS. Однак яка його частка в клубі, і в скільки йому обійшлося це – не повідомляється. Адже окрім актора, співвласниками клубу стали й інші підприємці, серед яких президент і головний комерційний директор Dell technologies Маріус Хаас.

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При цьому варто відзначити, що Метью МакКонахі постійно проживає в Остіні, що у штаті Техас. Сам актор народився у техаському містечку Увальде.

Та варто відзначити, що дебютувати нова команда в MLS зможе лише у 2021 році. Саме на цей рік заплановано розширення чемпіонату. І серед нових команд буде "Остін", а також "Інтер Маямі", співвласником якої є Девід Бекхем. Поки ж триває будівництво стадіону.

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Теги: Футбол Спорт LifeStyle
Джерело: 24 канал
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