Головкін несподівано змінив промоутера перед поєдинком з Дерев'янченком

Екс-чемпіон світу Геннадій Головкін (39-1-1, 35 КО) підписав контракт з промоутерською компанією Matchroom Boxing.

Про це повідомив глава компанії Едді Хірн, на своїй сторінці в Instagram.

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"Я з великою гордістю заявляю, що тепер я працюю з Геннадієм Головкіним. Велика людина, великий боксер. Ми з великим нетерпінням чекаємо нових боїв, щоб принести вам драму і хвилювання на аренах по всьому світу", – написав він

Як відомо, наступний бій Геннадій Головкін (39-1-1, 35 КО) проведе з українцем Сергієм Дерев'янченком (13-1, 10 КО) 5 жовтня в Нью-Йорку.

Геннадій Головкін – відомий казахстанський боксер, колишній чемпіон світу за версіями WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Головкін двічі бився з Альваресом: один бій завершився нічиєю, а в іншому Геннадій програв.