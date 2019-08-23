Головне відкриття Вімблдону 2019 Корі Гауфф переслідували після турніру
15-річна Корі Гауфф, яка стала сенсацією Вімблдону 2019, в інтерв'ю Teen Vogue зізналася, що після успіху на турнірі хтось переслідував машину її сім'ї. Через це тенісистці довелося ховатися в поліцейській дільниці.
Американська тенісистка зізналася, що під час Вімблдону вимушена була щодня змінювати свій розклад.
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Ми кожен день змінювали розклад, щоб ніхто не знав, що ми робимо. Мій тато одержимий цим, тому я думаю, що все буде добре,
– сказала Гауфф.
Разом з тим, тенісистка прокоментувала свою популярність, яка прийшла до неї після лондонського Гренд Слему.
Намагаюся не думати про це, тому що це буде сильно тиснути на мене. Негативні коментарі в соцмережах мене не турбують. Думаю, добре, що люди впізнають мене на вулиці, незважаючи на те, що теніс – не найбільш популярний вид спорту в США,
– додала тенісистка.
3 липня 2019 року Корі Гауфф стала наймолодшою тенісисткою (15 років, 112 днів) за останні 23 роки, яка вийшла у 3-е коло турніру Великого шолома, вибивши з розіграшу Вімблдону Вінус Вільямс і Магдалену Рибарікову. Гауфф вилетіла в четвертому колі.