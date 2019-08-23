Головне відкриття Вімблдону 2019 Корі Гауфф переслідували після турніру

6 Читать новость на русском
Корі Гауфф
Корі Гауфф / Фото з відкритих джерел

15-річна Корі Гауфф, яка стала сенсацією Вімблдону 2019, в інтерв'ю Teen Vogue зізналася, що після успіху на турнірі хтось переслідував машину її сім'ї. Через це тенісистці довелося ховатися в поліцейській дільниці.

Американська тенісистка зізналася, що під час Вімблдону вимушена була щодня змінювати свій розклад.

Читайте також: Українка Дар’я Снігур виграла Вімблдон серед юніорок

Ми кожен день змінювали розклад, щоб ніхто не знав, що ми робимо. Мій тато одержимий цим, тому я думаю, що все буде добре,
– сказала Гауфф.

Разом з тим, тенісистка прокоментувала свою популярність, яка прийшла до неї після лондонського Гренд Слему.

Намагаюся не думати про це, тому що це буде сильно тиснути на мене. Негативні коментарі в соцмережах мене не турбують. Думаю, добре, що люди впізнають мене на вулиці, незважаючи на те, що теніс – не найбільш популярний вид спорту в США,
– додала тенісистка.

3 липня 2019 року Корі Гауфф стала наймолодшою тенісисткою (15 років, 112 днів) за останні 23 роки, яка вийшла у 3-е коло турніру Великого шолома, вибивши з розіграшу Вімблдону Вінус Вільямс і Магдалену Рибарікову. Гауфф вилетіла в четвертому колі.

blog_ava
Жінка, яка збила хлопчика з мамою у Києві, виявилась тещею Притули і Хомутинніка
сьогодні
10038
Теги: Спорт Теніс Вімблдон
Джерело: teenvogue.com
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зрадник України не зіграє за Росію на Чемпіонаті світу з баскетболу 2019
сьогодні 09:55 Зрадник України не зіграє за Росію на Чемпіонаті світу з баскетболу 2019
1038
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13108
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8198
Гравець "Дніпро-1" отримав суворе покарання за агресивну поведінку на полі: відео
сьогодні 09:37 Гравець "Дніпро-1" отримав суворе покарання за агресивну поведінку на полі: відео
498
Формула-1 показала перші зображення прототипу боліда 2021 року: фото та відео
22 серпня 18:44 Формула-1 показала перші зображення прототипу боліда 2021 року: фото та відео
683
Новини
Більше новин
Залиште відгук