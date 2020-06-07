Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав центральний клінічний воєнний шпиталь міста Києва.

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Легенда українського футболу від національної збірної передав лікарям апарат штучної вентиляції легень вартістю 680 тисяч гривень. Також Шевченко подарував 100 окулярів, 100 захисних костюмів і 500 захисних масок.

Апарат замовили 2 місяці тому, але через дефіцит таких пристроїв в світі його доставили тільки зараз.

Одразу чотири російських спортсмени "погоріли" на допінгу

Нові випадки вживання заборонених препаратів виявлені в російському спорті. Цього разу на допінгу попались одразу три спортсмени, які представляють важку атлетику, а також один волейболіст.

Повторні позитивні допінг-проби виявили у трьох росіян: Надії Євстюхіної, Олега Чена і Давида Беджаняна. Заборонені у крові речовини знайшли у волейболіста В'ячеслава Руднєва з команди "Югра-Самотлор".

У аналізах спортсменів був знайдений заборонений метаболіт дегідрохлорметилтестостерон.

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"Зоря" вийшла вперед у боротьбі за друге місце

У суботу, 6 червня, "Зоря" приймала "Колос" в рамках 25 туру української Прем'єр-ліги. Луганці мінімально здолали свого суперника.

"Зоря" відкрила рахунок вже на 13-й хвилині матчу. Гол у активі Кабаєва. Луганська команда випереджає "Динамо" на 3 очки, але у киян ще гра в запасі.

"Шахтар" прямує до чергового чемпіонства

У 25 турі УПЛ "Шахтар" здолав "Десну". "Гірники" на НСК "Олімпійський" впевнено перемогли чернігівців. Гол Фернандо та дубль Марлоса принесли успіх над суперником.

Донецький клуб впевнено прямує до чергового чемпіонства і вже через кілька турів може достроково завоювати титул. У активі донеччан 65 очків.