Василь Ломаченко нарешті дізнався дату бою з Теофімо Лопесом, а Еліна Світоліна може пропустити US Open. Головні новини спорту за 6 липня – читайте у дайджесті Спорт 24.

Дата бою Ломаченко – Лопес

Поєдинок між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом офіційно підтверджений. Зустріч відбудеться у вересні 2020 року. Про це повідомляє WBC.

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Боксери зустрінуться у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

На кону поєдинку стоятимуть титули WBC, WBA, WBO, якими володіє Ломаченко, та пояс IBF, який належить Лопесу.

Точну дату поєдинку бою між Ломаченком і Лопесом, який мав відбутися 30 травня, WBC ще не повідомляє. Також достеменно не відомо, де пройде зустріч.

Для обох боксерів, які співпрацюють з промоутерською компанією Top Rank, це перший бій у 2020 році.

Світоліна може пропустити US Open

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна може пропустити Відкритий чемпіонат США (US Open). 5-а ракетка світу зізналася, що ще не прийняла рішення про участь в US Open через коронавірус.

Українська тенісистка переживає через кількість хворих на коронавірус у США.

Станом на 6 липня у США COVID-19 виявили у 2 888 729 людей. За цим показником США лідери у світі.

Зараз я продовжую стежити за ситуацією у США і які можуть бути ризики. Коли ти бачиш дані про кількість інфікованих у США, то стає трохи страшно,

– заявила українка.

Попри стабілізацію ситуації у Нью-Йорку, Світоліна вважає, що становище інших штатів послаблює всю країну.

"І все одно існує ще багато невизначеності: про очки у рейтингу, про умови перебування, про тести. Складно це все собі уявити", – сказала українка.

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Еліна ставить під сумність справедливість проводити турнір, адже не всі мають можливість покинути свої країни.

"Так, в цілому все дуже заплутано. В принципі я буду вирішувати в останній момент", – підсумувала Світоліна.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив, що US Open відбудеться у заплановані терміни – з 31 серпня по 13 вересня. Турнір пройде без глядачів.

Дерев'янченко проведе чемпіонський бій

Український боксер середньої вагової категорії Сергій Дерев'янченко восени проведе бій за чемпіонський титул. Українець отримає шанс завоювати пояс WBC або WBA.

За інформацією Boxing Scene, Дерев'янченко може провести поєдинок проти чемпіона WBC в середній вазі Джермалла Чарло.

Українець перебуває на першій сходинці рейтингу WBC. Бій Дерев'янченко – Чарло може пройти у вересні або в жовтні.

У команді американця називають Сергія фаворитом на бій.

Також Сергій може провести бій проти іменитого мексиканця Сауля Альвареса.

Поєдинок може пройти 12 вересня через відмову чемпіона світу в суперсередній вазі Біллі Джо Сондерса приймати цю дату для поєдинку з мексиканцем.

Бій Канело – Дерев'янченко може пройти в суперсередньому дивізіоні.

Раніше вже повідомлялося, що сторони ведуть перемовини про бій. Втім, у Канело спростували інформацію.

У Росії затримали українського ексфутболіста

У Росії затримали колишнього українського футболіста Василя Василенка. Обвинуваченого заарештували у Москві за начебто шпигунство на користь України.

Його затримали співробітники ФСБ Росії.

Повідомляється, що співробітники ФСБ начебто встановили причетність Василенка до шпигунства на користь України. Видання з посиланням на джерело у правоохоронних органах інформує, що обвинувачений заарештований у Москві.

"Співробітники ФСБ Росії за участю російських правоохоронних органів встановили причетність громадянина України Василенка Василя Івановича до скоєння злочину, передбаченого статтею 276 КК РФ ("Шпигунство"). Йому висунуто звинувачення, він перебуває в одному зі столичних СІЗО", – розповів співрозмовник агентства.

Інші подробиці поки не повідомляються.