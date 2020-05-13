ФІФА відкрила справу проти Павелка, ветеран АТО кинув виклик Усику: новини спорту 12 травня

У вівторок, 12 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

ФІФА відкрила справу проти Андрія Павелка

Міжнародна футбольна федерація (ФІФА) та УЄФА вивчають діяльність глави Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка.

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У 2017 році УАФ отримала 4,5 мільйона євро на будівництво академії, однак до 2019 року гроші не були реалізовані і перебувають на трьох рахунках в різній валюті. Також повідомлялося, що асоціації додатково зайняли 4 мільйони євро, однак Павелко заявив, що це була сума від телеправ.

Що відомо про Павелка?

44-річний український політичний діяч, колишній народний депутат України. З 2015 року очолює УАФ. Член Виконавчого комітету УЄФА з 2019 року. Кум тренера збірної України Андрія Шевченка.

Ветеран АТО викликав Усика на поєдинок

Начальник управління у справах ветеранів війни та колишній ветеран АТО 37-річний Андрій Грачов викликав на поєдинок боксера Олександра Усика.

За словами Грачова, його роздратував відповідь Усика українському борцю Богдану Грицаю, де боксер сказав, що буде битися тільки в рингу. Грачов нагадав Усику, що Україна воює з Росією, яка окупувала українські території і здійснює обстріли. Відзначимо, що пізніше пост став недоступний.

Що відомо про Андрія Грачова?

Грачов не вказує своє нинішнє місце роботи, але в одному з указів на сайті Вінницької ОДА від 20 березня 2020 року він значився як начальник управління у справах ветеранів війни. Також Грачов відомий в мережі завдяки популярному відео із зони АТО.

Після участі в бойових діях Грачов став чиновником і не один раз захищав дії колишньої влади, критикуючи антидержавні мітинги.

Два клуби відмовилися догравати чемпіонат України

Два клуби Другої ліги України, тернопільська "Нива" та "Кристал" Херсон, повідомили ПФЛ, що відмовляються від подальших виступів в поточному сезоні чемпіонату.

Близько 80% клубів Другої ліги не зможуть забезпечити виконання медичного протоколу, необхідного для відновлення повноцінних тренувань і матчів. Через це висока ймовірність, що турнір не буде дограний.

До слова Тренер топ-клубу УПЛ виступив проти відновлення сезону

Поки невідомо, як буде вирішене питання підсумкових позицій в турнірній таблиці, підвищення в Першу лігу та позбавлення професійного статусу. Крім того, один клуб Першої ліги також планує знятися з чемпіонату.

УЄФА дискваліфікувала футболіста "Динамо"

УЄФА офіційно дискваліфікувала нападника "Динамо" Артема Бєсєдіна. Футболіст провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти шведського "Мальме".

Форвард збірної України пропустить один рік. Термін дії санкції починається з 19 грудня 2019 року, коли Бєсєдін був відсторонений від футболу.

Вже у жовтні 2020 року Артем, якому загрожувала дискваліфікація на 4 роки, зможе повернутися до тренувань "Динамо".

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