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ФІФА відкрила справу проти Павелка, ветеран АТО кинув виклик Усику: новини спорту 12 травня

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Новини спорту 12 травня 2020 – новини спорту України та світу
Головні новини спорту 12 травня

У вівторок, 12 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Міжнародна футбольна федерація (ФІФА) та УЄФА вивчають діяльність глави Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка.

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У 2017 році УАФ отримала 4,5 мільйона євро на будівництво академії, однак до 2019 року гроші не були реалізовані і перебувають на трьох рахунках в різній валюті. Також повідомлялося, що асоціації додатково зайняли 4 мільйони євро, однак Павелко заявив, що це була сума від телеправ.

Що відомо про Павелка?
44-річний український політичний діяч, колишній народний депутат України. З 2015 року очолює УАФ. Член Виконавчого комітету УЄФА з 2019 року. Кум тренера збірної України Андрія Шевченка.

Начальник управління у справах ветеранів війни та колишній ветеран АТО 37-річний Андрій Грачов викликав на поєдинок боксера Олександра Усика.

За словами Грачова, його роздратував відповідь Усика українському борцю Богдану Грицаю, де боксер сказав, що буде битися тільки в рингу. Грачов нагадав Усику, що Україна воює з Росією, яка окупувала українські території і здійснює обстріли. Відзначимо, що пізніше пост став недоступний.

Що відомо про Андрія Грачова?

Грачов не вказує своє нинішнє місце роботи, але в одному з указів на сайті Вінницької ОДА від 20 березня 2020 року він значився як начальник управління у справах ветеранів війни. Також Грачов відомий в мережі завдяки популярному відео із зони АТО.

Після участі в бойових діях Грачов став чиновником і не один раз захищав дії колишньої влади, критикуючи антидержавні мітинги.

Два клуби Другої ліги України, тернопільська "Нива" та "Кристал" Херсон, повідомили ПФЛ, що відмовляються від подальших виступів в поточному сезоні чемпіонату.

Близько 80% клубів Другої ліги не зможуть забезпечити виконання медичного протоколу, необхідного для відновлення повноцінних тренувань і матчів. Через це висока ймовірність, що турнір не буде дограний.

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Поки невідомо, як буде вирішене питання підсумкових позицій в турнірній таблиці, підвищення в Першу лігу та позбавлення професійного статусу. Крім того, один клуб Першої ліги також планує знятися з чемпіонату.

УЄФА офіційно дискваліфікувала нападника "Динамо" Артема Бєсєдіна. Футболіст провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти шведського "Мальме".

Форвард збірної України пропустить один рік. Термін дії санкції починається з 19 грудня 2019 року, коли Бєсєдін був відсторонений від футболу.

Вже у жовтні 2020 року Артем, якому загрожувала дискваліфікація на 4 роки, зможе повернутися до тренувань "Динамо".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Допінг Олександр Усик УЄФА АТО Бокс Динамо Новини Спорту Спорт Футбол
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