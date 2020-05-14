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Повернення братів Кличків на ринг, відновлення Серії А та інші новини спорту 13 травня

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Новини спорту 13 травня 2020 – новини спорту України та світу
Головні новини спорту 13 травня / Getty Images

У середу, 13 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Видатні українські боксери Віталій і Володимир Кличко можуть стати учасниками турніру легенд світового боксу в форматі "Супершістки", який запропонував організувати відомий американський боєць Олівер Маккол.

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55-річний Маккол, який нокаутував самого британця Леннокса Льюїса, свій останній поєдинок на професіональному рингу провів у травні минулого року, перемігши мексиканця Уго Ломелі. Американець висунув ідею організації турніру, коментуючи можливе повернення в ринг свого знаменитого співвітчизника Майка Тайсона.

Що відомо про повернення Володимира Кличка

  • Останній бій на професійному ринзі Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа Три роки тому Джошуа нокаутував Кличка в драматичному бою: відео у видовищному поєдинку.
  • Влітку 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри.
  • Після цього з'являлося багато чуток буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
  • Найбільше дискусії точилися після того, як з'явилася інформація, нібито платформа DAZN підготували солідний контракт для Володимира.
  • Водночас Кличко намагається ухилятися від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.
  • Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду.

Італійська Серія А провела голосування серед клубів з приводу дати відновлення сезону. Матчі елітного дивізіону країни поновляться 13 червня.

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Дата визначена відповідно до рішень уряду Італії та медичних протоколів про захист гравців. 4 травня італійським клубам дозволили поновити індивідуальні заняття. Групові тренування до 18 травня заборонені.

Нападник донецького "Шахтаря" і збірної України Жуніор Мораес потрапив до сфери інтересів італійської "Роми". У переході Мораеса зацікавлений головний тренер римлян Паулу Фонсека. Наставник попросив спортивного директора "Роми" Джанлуку Петракі зробити все можливе для підписання нападника.

Фонсека попросив клубне керівництво "за будь-яку ціну спробувати привезти свого колишнього підопічного в столицю Італії".

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  • У нинішньому сезоні 33-річний нападник провів 31 матч за "Шахтар" в усіх турнірах, відзначившись 20 голами і 9 результативними передачами.
  • Весною 2019 року Мораес отримав українське громадянство і дебютував у складі національної збірної України.

Український борець Богдан Грицай записав нове звернення до боксера Олександра Усика, якого він викликав на бій без правил кілька днів тому. У відеозверненні на Youtube Грицай похвалив Усика за певні поступки, зокрема за визнання, що Крим і Донбас – це Україна.

Цікаво, що команда Грицая вже спорудила в олімпійському коледжі імені Івана Піддубного октагон, клітку, в якій проводяться бої без правил.

Усик – Грицай: головне

  • У суботу, 9-го травня, Богдан Грицай записав відео, в якому публічно розкритикував Усика через політичні погляди боксера.
  • Конфлікту передувала участь Усика та Василя Ломаченка у релігійному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес".
  • Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.
  • Грицай заявив, що готовий провести з Усиком бій без правил.
  • Олександр записав відео, яке опублікував в інстаграмі. Усик прийняв виклик, але погодиться тільки на поєдинок за боксерськими правилами.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Вільна боротьба Олександр Усик Віталій Кличко Жуніор Мораес Бокс Володимир Кличко Футбол Серія А Новини Спорту Спорт
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