Повернення братів Кличків на ринг, відновлення Серії А та інші новини спорту 13 травня
У середу, 13 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
Брати Клички можуть одночасно повернутися в бокс
Видатні українські боксери Віталій і Володимир Кличко можуть стати учасниками турніру легенд світового боксу в форматі "Супершістки", який запропонував організувати відомий американський боєць Олівер Маккол.
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55-річний Маккол, який нокаутував самого британця Леннокса Льюїса, свій останній поєдинок на професіональному рингу провів у травні минулого року, перемігши мексиканця Уго Ломелі. Американець висунув ідею організації турніру, коментуючи можливе повернення в ринг свого знаменитого співвітчизника Майка Тайсона.
Що відомо про повернення Володимира Кличка
- Останній бій на професійному ринзі Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа Три роки тому Джошуа нокаутував Кличка в драматичному бою: відео у видовищному поєдинку.
- Влітку 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри.
- Після цього з'являлося багато чуток буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
- Найбільше дискусії точилися після того, як з'явилася інформація, нібито платформа DAZN підготували солідний контракт для Володимира.
- Водночас Кличко намагається ухилятися від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.
- Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду.
Серія А офіційно назвала дату відновлення чемпіонату
Італійська Серія А провела голосування серед клубів з приводу дати відновлення сезону. Матчі елітного дивізіону країни поновляться 13 червня.
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Дата визначена відповідно до рішень уряду Італії та медичних протоколів про захист гравців. 4 травня італійським клубам дозволили поновити індивідуальні заняття. Групові тренування до 18 травня заборонені.
"Рома" розпочала переговори по трансферу Жуніора Мораеса
Нападник донецького "Шахтаря" і збірної України Жуніор Мораес потрапив до сфери інтересів італійської "Роми". У переході Мораеса зацікавлений головний тренер римлян Паулу Фонсека. Наставник попросив спортивного директора "Роми" Джанлуку Петракі зробити все можливе для підписання нападника.
Фонсека попросив клубне керівництво "за будь-яку ціну спробувати привезти свого колишнього підопічного в столицю Італії".
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- У нинішньому сезоні 33-річний нападник провів 31 матч за "Шахтар" в усіх турнірах, відзначившись 20 голами і 9 результативними передачами.
- Весною 2019 року Мораес отримав українське громадянство і дебютував у складі національної збірної України.
Борець Грицай вже побудував клітку для поєдинку з Усиком
Український борець Богдан Грицай записав нове звернення до боксера Олександра Усика, якого він викликав на бій без правил кілька днів тому. У відеозверненні на Youtube Грицай похвалив Усика за певні поступки, зокрема за визнання, що Крим і Донбас – це Україна.
Цікаво, що команда Грицая вже спорудила в олімпійському коледжі імені Івана Піддубного октагон, клітку, в якій проводяться бої без правил.
Усик – Грицай: головне
- У суботу, 9-го травня, Богдан Грицай записав відео, в якому публічно розкритикував Усика через політичні погляди боксера.
- Конфлікту передувала участь Усика та Василя Ломаченка у релігійному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес".
- Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.
- Грицай заявив, що готовий провести з Усиком бій без правил.
- Олександр записав відео, яке опублікував в інстаграмі. Усик прийняв виклик, але погодиться тільки на поєдинок за боксерськими правилами.
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