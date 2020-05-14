Повернення братів Кличків на ринг, відновлення Серії А та інші новини спорту 13 травня

У середу, 13 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Брати Клички можуть одночасно повернутися в бокс

Видатні українські боксери Віталій і Володимир Кличко можуть стати учасниками турніру легенд світового боксу в форматі "Супершістки", який запропонував організувати відомий американський боєць Олівер Маккол.

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55-річний Маккол, який нокаутував самого британця Леннокса Льюїса, свій останній поєдинок на професіональному рингу провів у травні минулого року, перемігши мексиканця Уго Ломелі. Американець висунув ідею організації турніру, коментуючи можливе повернення в ринг свого знаменитого співвітчизника Майка Тайсона.

Що відомо про повернення Володимира Кличка

Останній бій на професійному ринзі Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа Три роки тому Джошуа нокаутував Кличка в драматичному бою: відео у видовищному поєдинку.

у видовищному поєдинку. Влітку 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри.

Після цього з'являлося багато чуток буцімто Кличко планує повернутися у ринг.

Найбільше дискусії точилися після того, як з'явилася інформація, нібито платформа DAZN підготували солідний контракт для Володимира.

Водночас Кличко намагається ухилятися від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.

Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду.

Серія А офіційно назвала дату відновлення чемпіонату

Італійська Серія А провела голосування серед клубів з приводу дати відновлення сезону. Матчі елітного дивізіону країни поновляться 13 червня.

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Дата визначена відповідно до рішень уряду Італії та медичних протоколів про захист гравців. 4 травня італійським клубам дозволили поновити індивідуальні заняття. Групові тренування до 18 травня заборонені.

"Рома" розпочала переговори по трансферу Жуніора Мораеса

Нападник донецького "Шахтаря" і збірної України Жуніор Мораес потрапив до сфери інтересів італійської "Роми". У переході Мораеса зацікавлений головний тренер римлян Паулу Фонсека. Наставник попросив спортивного директора "Роми" Джанлуку Петракі зробити все можливе для підписання нападника.

Фонсека попросив клубне керівництво "за будь-яку ціну спробувати привезти свого колишнього підопічного в столицю Італії".

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У нинішньому сезоні 33-річний нападник провів 31 матч за "Шахтар" в усіх турнірах, відзначившись 20 голами і 9 результативними передачами.

Весною 2019 року Мораес отримав українське громадянство і дебютував у складі національної збірної України.

Борець Грицай вже побудував клітку для поєдинку з Усиком

Український борець Богдан Грицай записав нове звернення до боксера Олександра Усика, якого він викликав на бій без правил кілька днів тому. У відеозверненні на Youtube Грицай похвалив Усика за певні поступки, зокрема за визнання, що Крим і Донбас – це Україна.

Цікаво, що команда Грицая вже спорудила в олімпійському коледжі імені Івана Піддубного октагон, клітку, в якій проводяться бої без правил.

Усик – Грицай: головне

У суботу, 9-го травня, Богдан Грицай записав відео, в якому публічно розкритикував Усика через політичні погляди боксера.

Конфлікту передувала участь Усика та Василя Ломаченка у релігійному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес".

Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Грицай заявив, що готовий провести з Усиком бій без правил.

Олександр записав відео, яке опублікував в інстаграмі. Усик прийняв виклик, але погодиться тільки на поєдинок за боксерськими правилами.

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