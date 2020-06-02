Реакція спортсменів на вбивство Флойда, дата бою Ломаченка та інші новини спорту 1 червня
У понеділок, 1 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
Реакція спортсменів на вбивство Джорджа Флойда
Головна тема тижня в США – смерть 46-річного Джорджа Флойда. Спортивний світ теж обурений.
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- Футболісти дортмундської "Боруссії" Джейдон Санчо і Ашраф Хакімі торкнулися теми політики, коли святкували взяття воріт "Падерборна" (6:1). Вони показали футболки з написом "Justice for George Floyd" ("Правосуддя для Джорджа Флойда").
- Найбільше подією, звичайно, обурені американські спортсмени. Так, 16-річна американська тенісистка Корі Гауфф відреагувала на трагедію в Міннеаполісі 25 травня запитанням "я наступна?".
- Також зірка "Лейкерс" Леброн Джеймс розмістив фото, на одному боці якого поліцейський, що притиснув Флойда, а на іншому – екс-квотербек "Сан-Франциско" Колін Капернік. Футболіст НФЛ сіл на коліно в 2016 році під час виконання гімну США. Так він висловив протест проти расової нерівності в країні.
Ломаченко – Лопес: нова дата і місце бою
Один з найбільш очікуваних поєдинків легкої ваги між Василем Ломаченко і Теофімо Лопесом таки відбудеться. Українець та американець з'ясують найсильнішого боксера у рамках легкої ваги восени 2020 року.
Батько і тренер Теофімо Лопес розповів, що бій відбудеться у вересні. Про це Лопесу-старшому розповів глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.
Ломаченко – Лопес: головне про бій
- Зустріч між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO Ломаченком і володарем титулу IBF Лопесом мала відбутися 30 травня.
- Для поєдинку була зарезервована арена Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку (США). Та через пандемію COVID-19 бій вимушено перенесли.
- Очікується, що на кону поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
"Фенербахче" націлився на трансфер Андрія Ярмоленка
"Фенербахче" хоче бачити у себе футболіста збірної України Андрія Ярмоленка. Наразі він виступає за англійський "Вест Хем". Турки хочуть орендувати українця з правом викупу.
"Вест Хем", в свою чергу, готовий погодитися на такий трансфер, якщо в контракт включать опцію обов'язкового викупу гравця. В даний момент переговори між клубами тривають. Зазначається, що поточна ринкова вартість Андрія Ярмоленка становить близько 9-10 мільйонів євро.
Скандал з незарахованим голом "Динамо" у матчі проти "Шахтаря"
31 травня у поєдинку 24 туру УПЛ "Шахтар" – "Динамо" футболіст гостей Сергій Сидорчук відправив м'яч у сітку воріт "гірників". Але головний арбітр матчу Катерина Монзуль скасувала взяття воріт після використання VAR.
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Виявилося, що до удару Сидорчука захисник "Динамо" Денис Попов рукою вдарив по обличчю півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненко. Таке рішення Катерини Монзуль викликало велике обурення у футбольної спільности.
Шахтар – Динамо: головне
- "Шахтар" здобув перемогу в матчі з рахунком 3:1. "Динамо" через поразку опустилося на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ.
- "Шахтар" відірвався від переслідувачів уже на 16 очок. З огляду на те, що до фінішу першості залишається 8 турів, вже незабаром "гірники" можуть оформити дострокове чемпіонство.