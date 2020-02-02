Перемога Шелестюка, Кенін тріумфувала на Australian Open та інші новини спорту 1 лютого

У суботу, 1 лютого, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Тарас Шелестюк переміг аргентинця Верона

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк продовжив свою переможну серію на професійному ринзі. Цього разі він переміг аргентинця Луїса Альберто Верона.

Перемогу Шелестюк здобув рішенням суддів – двічі по 98:92 та 97:93.

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Варто відзначити, що Шелестюк впевненіше провів цей бій. Він завдав меншу кількість ударів (659 проти 677 у суперника), але був влучнішим – 178 його ударів досягли цілі (135 у Верона).

"Динамо" продало Карлоса Самбрано

Захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано покинув столичний клуб. Кияни домовилися про його трансфер з аргентинським "Бока Хуніорс".

Південноамериканський клуб викупив контракт футболіста, тож Самбрано виступатиме за "Бока Хуніорс" на постійній основі. При цьому сторони домовилися не розголошувати фінансові умови трансферу.

До слова: Родрігес офіційно покинув "Динамо" – фото

Софія Кенін виграла Australian Open

Американська тенісистка Софія Кенін стала переможницею Australian Open – першого в сезоні турніру серії Grand Slam.

Американка з російським корінням впевнено виграла другу і третю партії, віддавши Мугурусі всього 4 гейми, і вперше в своїй кар'єрі стала чемпіонкою турніру Великого шолома.

Гучна заява Палкіна щодо трансферу Матвієнка

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що клуб не отримував пропозицій від лондонського "Арсеналу" по захиснику Миколі Матвієнку.

Палкін розповів усі подробиці переговорного процесу по захиснику збірної України. Як виявилося, чемпіон України не отримував від своїх колег офіційної пропозиції.

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Телеканал "Футбол 3" розпочав мовлення

Новий спортивний телеканал "Футбол 3" з 1 лютого 2020 року розпочав свою роботу.

"Футбол 1/2/3" транслюватимуть чемпіонат Нідерландів, Аргентини і Кубок Бразилії. Перший матч чемпіонату Нідерландів буде показаний вже в неділю, 2 лютого. Центральна зустріч 21-го туру "Аякс" – ПСВ транслюватиметься в прямому ефірі на телеканалі "Футбол 3".

Максим Пустозвонов зробив дівчині пропозицію

Форвард збірної України Максим Пустозвонов зробив дружині пропозицію прямо в перерві Матчу всіх Зірок Суперліги.

Дівчина форварда, Лана Кауфман, погодилася. Відео опублікували в офіційному Instagram Федерації баскетболу України.

Ерік Холанд продовжив гольову феєрію за "Боруссію" Д

В рамках 20-го туру чемпіонату Німеччини дортмундська "Боруссія" розтрощила "Уніон" з Берліна – 5:0.

19-річний Холанд забив 7 м'ячів за 3 зіграних матчі за "Боруссію" Д, при цьому абсолютно кожен його удар по воротах став результативним. Такого в історії елітного німецького дивізіону не вдавалося ще нікому. Холанд перейшов у "Боруссію" в зимове трансферне вікно з "Зальцбурга" за 20 мільйонів євро.

Роман Безус забив потужний гол за "Гент"

Українські легіонери "Гента" Ігор Пластун та Роман Безус допомогли команді

Єса Торупа добути виїзну перемогу над "Мехеленом" з рахунком 3:0 в рамках 24 туру чемпіонату Бельгії.

Безус відкрив рахунок вже на першій хвилині зустрічі, поступившись місцем на полі Ньянгбо на 65 хвилині, який відзначився голом у кінці зустрічі. Ще одне взяття воріт на рахунку Джонатана Девіда.