Новий помічник Шевченка в збірній, Михайлюк може змінити команду в НБА: новини спорту 4 лютого

У вівторок, 4 лютого, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Новий помічник Андрія Шевченка в збірній України

Помічником Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України є італійський фахівець Андреа Аззалін. Він ще з минулого року працює в збірній, хоча інформації про нього на сайті Української асоціації футболу немає.

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Однак на сайті Української асоціації футболу жодної інформації про Андреа Аззалін як помічника Шевченка немає. У розділі про тренерський штаб є інформація про інших італійців, які працюють у збірній – Андреа Мальдеру та Мауро Тассотті. Також є інформація про іспанця Педро Луїса Харо Регуеро, а також Олександра Шовковського, який теж входить в тренерський штаб.

Кілька команд НБА зацікавлені в обміні Святослава Михайлюка

Баскетболіст Святослав Михайлюк може залишити американський клуб "Детройт". Одразу кілька команд НБА зацікавились у можливому обміні українського захисника.

У "Детройта" немає глибини на флангових позиціях, а Михайлюк, який кидає 43% з периметра, з великим об'ємом кидків, став приємним сюрпризом. Тож вони повинні зберегти гравця.

Хто саме хоче бачити Михайлюка у своєму складі, наразі невідомо. Втім, у потенційних клубів є небагато часу для того, щоб підписати українця. Вже 6 лютого закривається вікно для обмінів гравцями.

Андрій Ярмоленко не зіграє до кінця зими

Футболіст "Вест Хема" Андрій Ярмоленко не зіграє за англійський клуб мінімум до кінця зими. Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми м'яза стегна.

Потенційна дата повернення 30-річного Ярмоленка – 29 лютого. Таким чином, Андрій пропустить майбутні матчі проти "Манчестер Сіті", "Ліверпуля" і, ймовірно, "Саутгемптона" (зустріч відбудеться 29 лютого) в АПЛ.

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Збірна України хоче провести вдома два матчі перед Євро-2020

Збірна України перед від'їздом на Євро-2020 планує провести два домашні контрольні матчі. Ці спаринги пройдуть в червні безпосередньо перед офіційним від'їздом на турнір. Українська асоціація футболу хоче, щоб матчі пройшли в Києві та Львові.

Збірна України з футзалу зіграла внічию з Францією

Збірна України з футзалу провела останній матч у відбірковій кампанії чемпіонату світу 2020 року, який пройде в Литві. Українці зігравли внічию проти збірної Франції – 2:2.

Матч проти Франції нічого не вирішував для обох команд (обидві збірні позбулися навіть гіпотетичних шансів на вихід з групи), і тому перетворився на спаринг з підвищеною відповідальністю.

Україна набрала одне очко і завершила відбірковий турнір на останньому місці турнірної таблиці. Раніше команда Косенка поступилася Сербії (2:5) і програла Іспанії (1:3).

Україна ризикує втратити Марту Костюк на Кубку Федерації

Тенісистка Марта Костюк достроково закінчила тренування в складі збірної України на Кубку Федерації.

Костюк підвернула ногу під час парної гри. Капітан збірної в Кубку Федерації Михайло Філіма зазначив, що поки не ясно, наскільки серйозними будуть наслідки після такого інциденту.

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Шикарний гол від легіонера "Динамо"

Легіонер "Динамо" Карлос де Пена забив дивовижний гол за київський клуб. Уругваєць відзначився голом під час тренування "Динамо" у Туреччині.

Карлос приборкав м'яч неподалік від воріт і пробив так званою "бісіклетою". Георгій Бущан, який був на воротах, з ударом уругвайця не впорався. Дивіться, як це було.