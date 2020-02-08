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Мессі в "МанСіті", суперники збірної України перед Євро-2020 та інші новини спорту 7 лютого

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Головні новини спорту 7 лютого

У п'ятницю, 7 лютого, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Напередодні Євро-2020, окрім виїзних матчів із Польщею й Францією, наша національна збірна проведе ще три товариські зустрічі. І всі три гри головна футбольна команда проведе вдома.

До слова: Чемпіонат світу з футболу 2022: коли збірна України дізнається суперників

Загалом три матчі відбудуться у трьох різних містах – Харкові, Києві та Львові. Однак ці міста ще має затвердити Виконком.

26 травня. Україна – Кіпр. Харків
2 червня. Україна – Північна Ірландія. Київ
7 червня. Україна – Ізраїль. Львів

Англійський клуб "Манчестер Сіті" спостерігає за конфліктною ситуацією нападника Ліонеля Мессі з керівництвом іспанської "Барселони".

Команда українця Олександра Зінченка сподівається скористатися розбратом, який охопив каталонський клуб і використати конфлікт Мессі з технічним директором "блаугранас" Еріком Абідалем та деякими гравцями команди у своїх інтересах.

Даяна Ястремська та Еліна Світоліна принесли збірній України перемогу в матчі Кубка Федерації Україна – Хорватія.

Збірна України посіла перше місце в групі А і 8 лютого проведе вирішальний матч проти збірної, яка виграє групу В, де виступають Італія, Естонія, Австрія та Греція.

Нігерійський півзахисник Беніто пройшов медогляд і підписав контракт з київським "Динамо". Гравець отримав 77-й номер. Найближчим часом приєднається до команди на другому тренувальному зборі.

До теми: Гравці "Динамо" жорстко "наїхали" на легіонера за конфлікт з Михайличенком

До цього "Динамо" взимку підписало бельгійського нападника Ібрагіма Каргбо, який пошкодив внутрішню бічну зв'язку і може не зіграти у другій частині чемпіонату.

Збірна України програла другий поспіль матч у рамках кваліфікації на Олімпіаду-2022. У Казахстані підопічні Сергія Вітера поступилися Польщі.

Напередодні збірна України розгромно програла Казахстану. Українська команда втратила будь-які шанси зіграти на Олімпіаді-2022 у Пекіні.До наступного раунду кваліфікації виходить тільки переможець групи H. З двома поразками в пасиві "синьо-жовті" втратили шанси поборотися за першу сходинку.

Останній матч у рамках кваліфікації Україна проведе 9 лютого проти Нідерландів.

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський розповів, що українські спортсмени змушені їздити до Росії, щоб ефективно боротися за медалі у світі та підвищувати власний рейтинг.

Саму ж ситуацію, коли спортсмени виступають на території країни-агресора, Бородянський вважає не лише питанням між Украною та Росією. За його словами, цей кейс стосується міжнародної спільноти, адже є чимало аналогічних випадків конфліктів між державами.

Владислав Сіренко – непереможний український боксер-професіонал, що виступає у суперважкій вазі. Його тренує легендарний тренер Джеймс Алі Башир, який обіцяє, що Владислав скоро завоює титул чемпіона світу. А у пятницю, 7 лютого 2020 року, Владиславу виповнюється 25 років. Про найцікавіші факти з кар'єри українського Майка Тайсона – читайте у матеріалі Спорт24.

22 лютого Інтернаціональний чемпіон за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (12-0-0, 7 КО) проведе захист титулу. Протистояти Денисові у дванадцятираундовому поєдинку буде Чемпіон Аргентини Ектор Едгардо Сармієнто (21-1-0, 14 КО). Сам бій відбудеться в ТРЦ "Термінал" (Бровари).

До слова: Берінчик сфотографувався в олімпійці з написом "Москва 1980" і показав підготовку до бою – відео

Цього вечора в ринг також вийдуть: Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Мішико Беселія, Юрій Вишняков, Василь Чеботар та інші.

Апеляційний комітет Федерації футболу Іспанії залишив у силі покарання клубу "Райо Вальєкано" за образи на адресу українця Романа Зозулі. Рішення вступило в силу.

Футбольний клуб "Райо" отримав штраф у розмірі 18 тисяч євро. Також клуб зобов'язаний закрити частину трибун на два найближчі домашні матчі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Теніс Хокей Євро-2020 Збірна України з футболу Денис Берінчик Еліна Світоліна Даяна Ястремська Володимир Бородянський Динамо Ліонель Мессі Футбол Бокс Манчестер Сіті Спорт Новини Спорту
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