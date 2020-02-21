Перемога "Шахтаря" в Лізі Європи, провал українців в біатлоні – головні новини спорту 20 лютого

"Шахтар" з перемоги стартував в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перемогла і збірна України з баскетболу у першому матчі відбору на Євробаскет-2021. Натомість українці й надалі без медалей на Чемпіонаті світу з біатлону. Таким були головні новини спорту 20 лютого.

Перемога "Шахтар" та інші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" з перемоги розпочав 2020 рік. У першому офіційному матчі "гірники" перемогли "Бенфіку". Все завдяки голам Алана Патріка та Віктора Коваленка у другому таймі. Між ними був гол з пенальті Піцці.

Також у матчі двічі використали систему VAR. Це було вперше у матчах Ліги Європи. У першому випадку не зарахували гол Марлоса, а в другому – не зарахували гол Тавареша, але призначили пенальті, який і реалізував Піцці.

Щодо інших матчів, то варто відзначити нічию "Манчестер Юнайтед", "Севільї", а також перемогу "Інтера".

Щодо матчу "Шахтаря", то не всі в Україні зуміли його подивитися. В онлайн-транслятора Oll.tv знову виникла проблема.

А перед матчем Тайсон вийшов у футболці в пам'ять про Кобі Браянта – номером 24 на спині та його прізвищем.

Україна і надалі без медалей на ЧС з біатлону

У рамках чемпіонату світу з біатлону в Антхольці відбулася одиночна змішана естафета. Україну представляли Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний. Вони показали десятий результат. Перемогу здобула збірна Норвегії.

Вже після гонки Меркушина поскаржилася на брудну гру зі сторони суперниць.

Перемога України на старті відбору Євробаскет-2021

Збірна України стартувала у відборі на Євробаскет-2021, впевнено перемігши команду Австрії у виїзному матчі першого туру кваліфікації – 88:73. В іншому поєдинку в нашій групі F чинні чемпіони Європи словенці несподівано поступились команді Угорщині, програвши на виїзді з рахунком 75:77. Таким чином, внаслідок кращої різниці саме команда Айнарса Багатскіса очолила свій квартет і в другому турі відбору гратиме за перше місце з угорцями.

Матч Україна – Угорщина відбудеться у Запоріжжі 23 лютого о 18:00.

Місце України в рейтингу ФІФА

20 лютого ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних з футболу. У лютневому рейтингу збірна України, як і у грудні 2019 року, перебуває на 24-му місці маючи 1537 балів. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.

Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають наступні місця: Нідерланди – 14-е, Австрія – 26-е.

Бійка між Уайлдером та Ф'юрі

Бій Уайлдер – Ф'юрі за звання чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC відбудеться 22 лютого. Перед цим – традиційна дуель поглядів. Саме під час неї і сталася сутичка між боксерами, які почали штовхати один одного. Довелося втртитися охороні.

Хоча Уайлдеру та Ф'юрі ще далеко до юних британських боксерів, які влаштували масову сутичку на чемпіонаті Англії. В хід пішли стільці, заспокоювали дебоширів вогнегасником, а один з відвідувачів був з сокирою.

Відповідь Ломаченку – тренування кікбоксера з українськими військовими

Український кікбоксер Павло Журавльов – колишній офіцер ВМС України. Йому не надто сподобалося відео, яке опублікував Василь Ломаченко, де є російський спецназ. Тож він показав відео, де тренується разом з курсантами ВМС. Там теж, як і на відео Ломаченка – закадровий голос читає вірш. Але в Журавльова він більш патріотичний.