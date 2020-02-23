Берінчик захистив титул WBO, Україна виборола бронзу на ЧС з біатлону: новини спорту 22 лютого

Україна другий рік поспіль виборює бронзу на чемпіонаті світу з біатлону. Денис Берінчик втретє захистив титул інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO. Спорт24 підбиває підсумки спортивних подій суботи, 22 лютого.

Бронза на чемпіонаті світу з біатлону

22 лютого в італійському Антхольц-Антерсельві відбулася жіноча класична естафета в рамках чемпіонату світу з біатлону. Україна виборола бронзу у цій гонці.

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У складі української збірної в естафеті виступали Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна. Меркушина завершила свій етап на сьомому місці, Джима стала шостою, а Семеренко передала естафету восьмою. Однак Підгрушна змогла вивести Україну в трійку призерів.

Денис Берінчик у важкому бою захистив титул WBO

Українець Денис Берінчик захистив титул інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі в бою з аргентинцем Ектором Сармієнто.

Аргентинець протримався всі 12 раундів, але перемогу одноголосним рішенням суддів (українця, росіянина і італійця) відсвяткував Денис Берінчик – 117:111, 118:112, 118:110.

Перемога "Динамо" в історичному матчі

22 лютого "Динамо" вирвало перемогу у "Ворскли" в рамках 19 туру української Прем'єр-ліги – 2:1.

Цей матч став історичним, адже вперше в українській Прем'єр-лізі під час гри використовувався VAR – система Відеодопомоги арбітрам. Ось тільки дебют VAR пройшов на порожньому стадіоні. "Динамо" за поведінку своїх уболівальників, які расистськими вигуками ображали гравців суперника під час матчу киян з донецьким "Шахтарем", отримало покарання у вигляді одного домашнього поєдинку УПЛ без глядачів.

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Діана Варінська перемогла на Кубку світа зі спортивної гімнастики

Гімнастка Діана Варінська здобула перше місце. Перемогла українка у вправах на різновисоких брусах.

18-річна киянка виборола золото у вправах на різновисоких брусах. Оцінка – 13,733 (5,9) виявилася недосяжною для конкуренток.

Перемога Ярослава Амосова в ММА

У ніч з 21 на 22 лютого на арені WinStar World Casino and Resort у Такервіллі (США) відбувся турнір Bellator 239. У головній події вечора зустрілись українець Ярослав Амосов проти американця Еді Рута.

Фаворитом бою вважався саме українець. Ярослав Амосов переміг у двох раундах і віддав суперникові лише один.

Хет-трик Івана Петряка за 12 хвилин

Український хавбек Іван Петряк відзначився хет-триком за "Фехервар" в матчі 22-го туру чемпіонату Угорщини з "Залаегерсегом".

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Петряк вийшов у старті, а на 49-й хвилині зробив рахунок 2:0, зігравши на добиванні після нереалізованого пенальті. На 57-й хвилині він забив другий м'яч, а через 4 хвилини оформив хет-трик. Вперше в дорослій кар'єрі Петряк забив тричі в одному матчі.