Українські футболісти втрачають вартість, відновлення футболу в Україні: новини спорту 8 квітня

У середу, 8 квітня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Коронавірус обвалив вартість українських футболістів

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оновив приблизну вартість українських футболістів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Читайте також Мессі та інші футболісти "Барселони" погодилися знизити зарплату на 70%

Ціни всіх футболістів були знижені на 20%. Найдорожчим залишився гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, який подешевшав з 30 млн до 24 млн євро, а Віктор Циганков з "Динамо" – з 20 млн до 16 млн євро.

Якщо раніше десятка найдорожчих українських футболістів, за оцінками Transfermarkt, коштувала 134 млн євро, то тепер – 108 млн євро.

В Україні не розглядають варіант дострокового закінчення футбольного чемпіонату

Футбольний сезон в Україні буде закінчений після того, як будуть скасовані карантинні обмеження. Однак точної дати, коли це станеться поки немає.

Зараз неможливо говорити про конкретні дати, коли футбол повноцінно відновиться та знову стане доступним для глядачів. Пов’язано це з неможливістю прогнозування ситуації з пандемією.

Ніна Лемеш стала заступницею міністра спорту

Ніна Лемеш стала заступницею міністра спорту. До цього відома у минулому біатлоністка очолювала департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації.

При цьому ще 13 березня Ніна Лемеш подала електронну декларацію кандидата на цю посаду.

Перший український клуб офіційно знизив зарплати футболістам

Рівненський "Верес" оголосив про зменшення зарплати футболістам на 50% на час дії карантину в Україні.

До теми Скільки втратить АПЛ, якщо футбольний сезон не буде продовжено: названо суму

Керівництво клубу вирішило укласти з футболістами контракти на період дії в Україні карантину, за яким вони отримуватимуть 50% зарплатні. Строк дії контрактів встановили до 15 червня 2020 року.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram