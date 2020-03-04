"Група смерті" України в Лізі націй, перемога "Динамо" та інші новини спорту 3 березня

У вівторок, 3 березня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Суперники збірної України на груповій стадії Ліги націй

3 березня збірна України дізналася суперників у груповому етапі Ліги націй сезону 2020/21. Збірна України в Лізі A "сіялася" з третього кошика.

До теми: Ліга націй: результати жеребкування групового етапу

На груповій стадії Ліги націй УЄФА сезону 2020/21 Україна потрапила в групу А4 та зіграє зі збірними Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

"Динамо" у більшості перемогло "Колос"

"Динамо" здолало "Колос" в рамках 21 туру української Прем'єр-ліги – 2:0.

Тренер "Динамо" Олексій Михайличенко змінив пів складу і, з огляду на підсумковий результат, не прогадав. Набравши 42 очки, "Динамо" повернулося на друге місце в УПЛ. У "Колоса" – 26 пунктів і він замикає першу шістку.

Новий очільник Державного агенства спорту

3 березня запрацювало Державне агентство спорту. Його очолив Сергій Левчук. Він озвучив завдання, які стоять перед його держагентством.

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За словами Сергія Левчука, одне з перших завдань – це сформувати команду держагентства "з людей які розуміють що і для чого повинно виконуватися, і яким чином повинен трансформуватися український спорт". Адже поки він єдиний працівник у цій структурі. Загалом там має бути 107 осіб. Частину переведуть з Міністерства культури, молоді та спорту України. Зарплата начальника Державного агентства спорту – 24 тисячі гривень.

Легендарний гравець збірної України Олександр Кучер завершив кар'єру

Колишній футболіст збірної України та донецького "Шахтаря" Олександр Кучер закінчив кар'єру гравця. Невдовзі він може розпочати тренерську кар'єру.

Інформацію про те, що Кучер оголосив про закінчення кар'єри, озвучив журналіст Ігор Циганик. За його словами, Кучер зараз проходить тренерські курси.

Матчі іспанських команд у єврокубках пройдуть без глядачів

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Валенсією" та "Аталантою" пройде на "Местальї" без глядачів. Також за закритими дверима пройдуть ігри Ліги Європи "Хетафе" – "Інтер" і "Севілья" – "Рома", і матч Прімери між "Алавесом" і "Валенсією". Міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Іллі оголосив надзвичайні заходи для запобігання поширенню коронавірусу.

Олімпіаду в Токіо можуть відкласти через коронавірус

Літні Олімпійські ігри у Токіо можуть відкласти до кінця 2020 року через загрозу розповсюдження коронавірусу. Про це заявила президентка ковзанярського спорту Японії та член Палати радників Японії Сейко Хасімото.

Ігри в Токіо заплановано на період від 24 липня до 9 серпня. І Японія, і МОК наполягають на тому, що вони зобов’язані відбутися у запланований час. Раніше повідомлялося про можливе проведення Олімпіади-2020 без глядачів.