Перемога тенісисток, поразка хокеїстів, новий клуб Леня в НБА та інші новини спорту 6 лютого

Збірна України з тенісу з перемоги стартувала у Кубку Федерацій. Натомість хокейна збірна зазнала принизливої поразки у відборі на Олімпіаду. Українець Олексій Лень змінив клуб в НБА. Такими були головні новини спорту 6 лютого.

Світоліна та Ястремська приносять перемогу збірній України

Збірна України з тенісу розпочала виступ на Кубку Федерацій з перемоги над Болгарією. Першою на корт вийшла Даяна Ястремська, яка за 51 хвилину впевнено розібралася з Ізабеллою Шиніковою. Другою зіграла Еліна Світоліна. І у важкому матчі перемогла Вікторію Томову.

Третій матч вже нічого не вирішував, але і там українки перемогли – Леся Цуренко та Катарина Завацька здобули перемогу над Герганою Топаловою та Петею Аршінковою.

Ганебна поразка хокеїстів

Натомість невдало розпочали виступ українські хокеїсти у відборі на Олімпіаду-2022 в Пекіні. "Синьо-жовті" зазнали розгромної поразки від господарів кваліфікаційного турніру Казахстану 1:8.

Іншими суперниками України в групі H є команди Польщі та Нідерландів. З Польщею Україна зіграє 7 лютого, а Нідерландами – 9-го лютого. Зазначимо, що тільки переможець турніру в Нур-Султані пройде до вирішального раунду олімпійського відбору.

Нове звання для Ломаченка

Український боксер Василь Ломаченко номінований на звання Боксер 2019 року за версією WBC. Василь є чемпіоном світу за цією версією у легкій вазі.

У список претендентів також потрапили зіркові Сауль Альварес (середня вага) та Деонтей Уайлдер (суперважка вага).

Новий клуб Леня в НБА

Олексій Лень вдруге у своїй заокеанській кар'єрі змінив клуб – новою командою для нашого баскетболіста стали "Королі" із Сакраменто. Українець змінив команду в останній день, коли у лізі дозволені обміни між клубами.

Окрім Леня, "Атланта Хоукс" віддала форварда Джабарі Паркера, натомість отримала від "Сакраменто Кінгс" Деуейна Дедмонда, який раніше вже грав за "Хоукс". Також колишня команда Леня отримала додаткові права вибору у 2 раунді на драфтах у 2020 і 2021 роках.

"Динамо" змінило стадіон

Поєдинок 19-го туру Favbet-Ліги між "Динамо" та полтавською "Ворсклою" відбудеться не на НСК "Олімпійський", де кияни традиційно проводять домашні матчі. Гра пройде на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського без глядачів.

Поки ж кияни на зборах в Туреччині розгромило норвезький клуб "Стремсгодсет". Особливо ефектним вийшов перший гол де Пени.

Міністерська посада для Шовковського

Міністерство культури, молоді та спорту України можуть знову розділити на два відомства. У глави Мінмолодьспорту Володимира Бородянського планують забрати питання спорту. Існує ймовірність, що буде створено Держагентство спорту під управлінням Міністерства культури. Нинішній міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський більше не мати відношення до спортивних питань.

Як кандидатуру голови Держагентства розглядають ексворотаря "Динамо" і збірної України Олександра Шовковського.