Смерть мами Гвардіоли, відверте зізнання Пятова та інші новини спорту 6 квітня

У понеділок, 6 квітня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. У сім'ї головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли сталася трагедія – після зараження коронавірусом від ускладнень померла його мати Долорс Сала Карріо. Про найголовніші – читайте у дайджесті від Спорт24.

Померла мати Хосепа Гвардіоли

Мати головного тренера англійського "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіоли померла. Долорес Сала Карріо померла від коронавірусу в передмісті Барселони. Їй було 82 роки.

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Гвардіола, який до цього очолював "Барселону" та "Баварію", пожертвував мільйон євро каталонській лікарні на боротьбу з коронавірусом.

Андрій Пятов зізнався про горе в сім'ї

Воротар "Шахтаря" Андрій Пятов зізнався про горе в його родині. 13 років тому мати голкіпера пережила інсульт та була близькою, щоб померти.

Пятов розповів, як батьки дивляться його поєдинки за "Шахтар". Андрій сказав, що батько більш стриманий. Водночас мама воротаря збірної України пережила інсульт, але теж продовжує спостерігати за грою сина.

У ФІФА вирішили, чи скасовувати футбольний сезон

Міжнародна футбольна федерація (ФІФА) не планує скасовувати футбольний сезон 2019/2020. У ФІФА хочуть, щоб сезон у кожній країні був дограний.

ФІФА дозволить кожній країні самій визначити терміни завершення сезону-2019/20. Міжнародна футбольна федерація також не буде наполягати на синхронній даті завершення всіх ліг.

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Лікар футбольного клубу "Реймс" здійснив самогубство через коронавірус

60-літній лікар "Реймсу" Бернар Гонсалес здійснив самогубство. Він залишив передсмертну записку, в якій серед причин такого кроку назвав інфекцію коронавірусом.

Наступний суперник Ломаченка зробив несподівану заяву

Чемпіон IBF в легкій вазі, американець Теофімо Лопес (15-0, 11 КО) назвав дві можливі причини для остаточного зриву поєдинку проти українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Ломаченко і Лопес повинні були побитися 30 травня в Нью-Йорку, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу бій двох чемпіонів в легкій вазі був відкладений на невизначений термін.

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Лопес також заявив, що у нього зараз спостерігається зайва вага, через що він ризикує не провести бій з українцем Василем Ломаченком.

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