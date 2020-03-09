Феєричний виступ збірної України з біатлону, божевільна гра "Шахтаря" – головні новини 8 березня

8 березня відбулося чимало важливих спортивних подій. Щоб не пропустити найважливіше – читайте дайджест від Спорт24.

Вдалий виступ на Кубку світу з біатлону

У чеському Нове-Мєсто завершився 7-й етап Кубка світу з біатлону. В останній день відбулися дві гонки – чоловічий та жіночий мас-старт.

Жіночу гонку впевнено виграла норвежка Тіріль Екхофф. Єдина представниця України Валентина Семеренко здобула високе 9-е місце. Якби не промах на останній стрільбі, то Валентина могла претендувати на бронзу.

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Справжня битва була у чоловічій гонці, де переможцем став також представник Норвегії – Йоганнес Бьо.

Українець Дмитро Підручний до останнього претендував на бронзу, але посів четверта місце. Дмитро виборов 4-у позицію на фініші.

Завдяки своєму результату Дмитро вперше у мас-старті потрапив до квіткової церемонії. Ще один українець Артем Прима фінішував 11-м.



Дмитро Підручний / Фото biathloncomua

Результати УПЛ

8 березня офіційно завершилося друге коло першого етапу чемпіонату України з футболу. У першому матчі "Львів" та "Карпати" розійшлися миром.

Найцікавішими були протистояння між "Колосом" і "Шахтарем" та "Дніпром-1" з "Маріуполем". "Колос" та "Маріуполь" вели боротьбу за потрапляння у топ-6 чемпіонату.

"Азовцям" потрібно було здобувати як мінімум один бал та надіятися на осічку "Колоса". Однак "Маріуполь" зазнав поразки, дограючи матч без трьох гравців.

Натомість "Колос" влаштував рок-н-рол з чемпіоном України. Гра завершилася перемогою "гірників" з рахунком 4:3.

Таким чином, "Шахтар", "Динамо", "Зоря", "Десна", "Олександрія" та "Колос" у наступні три місяці поведуть між собою боротьбу за нагороди чемпіонату України.

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Можливий суперник Усика

Авторитетне видання Boxingscene повідомило, що 13 березня відбудеться пресконференція, на якій оголосять про бій між Олександром Усиком та Дереком Чісорою.

Водночас промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа, Едді Хірн, заявив, що Усик до кінця року може провести бій проти британця.

Хірн зазначив, що Джошуа та Усик зустрінуться, якщо не вдасться організувати для Ентоні бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Для того, щоб зустрітися з Джошуа Усику потрібно 23 травня перемогти Чісору. Саме переможець цього поєдинку отримає шанс зустрітися з Ентоні.

Курйозне падіння російської біатлоністки

Російська біатлоністка Катерина Юрлова-Перхт впала під час гонки в рамках Кубка світу в Нове-Мєсто.

На другому колі росіянка впала після незначного контакту з українкою Валентиною Семеренко.

Росіянка впала після контакту і ледь не вилетіла за межі траси. Після цього Юрлова-Перхт швидко піднялася і повернулася в групу лідерів.

Відео падіння росіянки