Коронавірус дістався до українського футболу, успіх "Аталанти" в ЛЧ: новини спорту 10 березня

Коронавірус дібрався до українського футболу, матчі за участі збірної України та "Шахтаря" відбудуться без глядачів. Про найголовніші новини спорту 10 березня – читайте у огляді Спорт24.

Товариський матч Польща – Україна пройде без глядачів

Товариський поєдинок між футбольними збірними Польщі та України офіційно відбудеться без глядачів. Гра пройде 31 березня у Хожуві (Польща).

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Влада Польщі 10 березня оголосила про введення ряду заходів для боротьби з поширенням коронавірусу. У тому числі скасовані масові зібрання і заходи.

Матч "Шахтаря" у Лізі Європи відбудеться без глядачів

Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Вольфсбург" – "Шахтар" через коронавірус пройде без уболівальників.

Вболівальникам, які вже купили квитки на зустріч – повернуть гроші. Процедуру повернення опублікують пізніше. Матч 1/8 фіналу Ліги Європи між "Вольфсбургом" і "Шахтарем" запланований на 12 березня в Німеччині, матч-відповідь відбудеться 19 березня в Харкові, на ОСК "Металіст".

"Аталанта" Руслана Маліновського вперше в історії вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів

10 березня"Аталанта" у гольовій перестрілці здолала "Валенсію" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіоні – 3:4. Покер упоєдинку оформив словенець Йосип Ілічич. Українець Руслан Маліновський вийшов на поле лише на 78-й хвилині і нічим відзначитись не зміг.

Як це було "Аталанта" з покером Ілічича вперше в історії вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів – відео

Таким чином, "Аталанта" здолала "Валенсію" за сумою двох матчів з рахунком 8:4 і вперше у своїй історії пробилася у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

У іншому матчі дня Ліги чемпіонів "Лейпциг" розгромив "Тоттенхем" і пройшов у наступну стадію (4:0 за сумою двох матчів).

Дата та місце бою Віктора Постола

Український боксер Віктор Постол проведе бій за звання чемпіона світу в першій напівсередній вазі за версіями WBC і WBO. Його суперником буде чинний володар обох чемпіонських поясів Хосе Карлос Рамірес.

Попередньо бій мав відбутися 1 лютого на китайському острові Хайнань. Але його довелося перенести через спалах коронавірусу в Китаї. Бій відбудеться в американському місті Фресно 9 травня.

Олександр Алієв став гравцем міні-футбольного "Дніпра"

Колишній футболіст "Динамо", "Локомотива" і збірної України Олександр Алієв став гравцем міні-футбольного клубу зі столиці – "Дніпро". Старт другого кола чемпіонату України з футболу 6х6 стартує через 10 днів – 20 березня. Жеребкування відбудеться у вівторок, 10 березня, о 19:30.

Мар'ян Швед готовий покинути чемпіона Шотландії

Український футболіст Мар'ян Швед незадоволений своїм становищем у "Селтіку". Українець не потрапляє до стартового складу команди. Талановитий півзахисник хоче провести розмову із тренерським штабом клубу щодо свого майбутнього.

До слова Українець Швед забив другий гол за "Селтік" у всіх турнірах

Для Шведа це не перший невдалий європейський період у кар'єрі. У 2015 році він перейшов із львівських "Карпат" в іспанську "Севілью", але через два роки повернувся в Україну.

Андрій Ярмоленко різко впав у ціні

Відомий портал Transfermarkt оновив трансферну вартість українських футболістів. Ціна українця Андрія Ярмоленка стала ще на три мільйони євро меншою, ніж була до цього часу.

Оновлена трансферна вартість півзахисника "Вест Хема" Андрія Ярмоленка складає 12 млн євро, що на 8 млн менша, ніж на початку сезону.

"Аталанта" не відпускає Руслана Маліновського в збірну України

Руслан Маліновський може пропустити товариські матчі збірної України проти Франції та Польщі. Клуб Руслана "Аталанта" не відпускає футболіста в національну команду.

Італійський клуб вирішив не відпускати своїх гравців у розташування збірних в найближчу міжнародну паузу через загрозу поширення коронавірусу.