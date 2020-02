П'яте місце українців в біатлоні, "Карпати" – народна команда та інші новини спорту 13 лютого

В італійському Антхольці стартував Чемпіонат світу з біатлону. Вже відбулася перша гонка. Влада Львова проголосувала за створення "народної команди "Карпати". Еліна Світоліна легка пройшла у чвертьфінал турніру в Таїланді. Такими були головні новини спорту в Україні та світі 13 лютого.

П'яте місце в біатлоні

В італійському Антхольці 13 лютого стартував чемпіонат світу з біатлону. Першою гонкою була класична змішана естафета. Українці могли претендувати на бронзу, але посіли лише п'яте місце. Все через промах Дмитра Підручного. Сам біатлоніст пояснив, чому так сталося.

На 14 лютого запланований лише жіночий спринт. Україну на цій гонці представлять чотири біатлоністки: Юлія Джима, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна та Віта Семеренко. Старт гонки о 15:45.

Карпати – "народна команда" Львова

Депутати Львівської міської ради проголосували за те, щоб була створена "Народна команда "Карпати". Її мають створити на основі ТзОВ "Клуб професійного футболу "Карпати". Депутати ЛМР проголосували за те, що команді гарантуються продовження пільгового періоду користування спорудами стадіону "Україна", тренувальними полями та надання в оренду земельних ділянок, необхідних для їх належного функціонування на пільгових засадах. Натомість корпоративні права на ТзОВ "Клуб професійного футболу "Карпати" безоплатно переходять у власність територіальної громади.

Тепер рішення за власниками "Карпат". Лише після цього місто зможе створити "народну команду "Карпати".

Нагороди на чемпіонаті Європи з боротьби

Одразу чотири медалі за один день здобула збірна України на чемпіонаті Європи з боротьби. Срібні медалі Україні принесли Оксана Лівач (до 50 кг) та Соломія Винник (до 55 кг). Бронзу здобула Ангеліна Лисак (до 59 кг) та Алла Черкасова (до 68 кг).

Перемоги українських тенісисток

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна впевнено вийшла до 1/4 фіналу турніру WTA в Хуахіні (Таїланд). Українка не залишила шансів представниці Австралії Сторм Сандерс. Після матчу українка зізналася, що в неї суперництво з її хлопцем Гаелем Монфісом щодо перемог. Поки француз попереду – напередодні він виграв трофей у Монпельє.

Пройшли у наступний раунд змагань ITF у Єгипті українські тенісистки Леся Цуренко та Марта Костюк, які виступили в парі.

Суперниці для України у відборі на Євро-2021 з футзалу

У штаб-квартирі УЄФА відбулась церемонія жеребкування попереднього та основного раундів жіночого Євро-2021 з футзалу. Своїх суперників дізналась збірна України. За підсумками жеребкування наша команда потрапила до групи C, де її суперниками стануть збірні Фінляндії, Чехії та переможець групи C попереднього раунду, до якої потрапили Гібралтар, Казахстан та Бельгія. Матчі основного раунду у групі C відбудуться у львівському ПС "Галичина". Базові дати: 1-6 вересня 2020 року. Переможці груп вийдуть у "Фінал чотирьох" Євро-2021.

Два нові спортивні канали

Setanta Sports запускає в Україні ще один спортивний телеканал. 13 лютого Національна рада з питань телебачення і радіомовлення включила до переліку іноземних адаптованих каналів новий канал "Setanta Sports+".

Свій спортивний канал вирішив запустити й донецький "Шахтар". Донецький клуб отримав ліцензію на кабельне мовлення за технологією ОТТ телеканалу FCSD.