Провал України на чемпіонаті світу з біатлону, проблеми "МанСіті" та інші новини 16 лютого

Спортивний вікенд був багатим на різні події. Спорт24 пропонує ознайомитися з головними подіями, які сталися 16-го лютого.

Провад збірної України на ЧС-2020

У неділю, 16-го лютого, в італійському Антхольці відбулися дві гонки в рамках чемпіонаті світу з біатлону.

Ні жіноча, ні чоловіча збірні України зачепитися за нагороди не зуміли.

До теми: Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок

Серед представниць України найкращий результат продемонструвала Олена Підгрушна.

Стартувавши четвертою, вона перетнула фінішну лінію тільки 13-ю. Перемогу відствякувала Доротея Вірер.

У чоловічій команді найкращий результат у Артема Прими – 24 сходинка. Натомість несподівану перемогу здобув француз Емільєн Жаклен.

Також після гонки лідер української команди Дмитро Підручний поскаржився на біль у спині. Дмитро пропустить індивідуальну гонку.

Результативний пас Кравця

Футболіст збірної України Василь Кравець провів четвертий матч за іспанський "Луго" у цьому сезоні.

У другій за значущістю лізі Іспанії його команда здолала "Фуенлабраду". "Луго", який бореться за виживання, переміг середняка турнірної таблиці з рахунком 1:0.

На 76 хвилині Кравець виконав класний простріл з лівого флангу. Сіді Ель-Хасен вирішив не псувати прекрасну передачу українця і спрямував м'яч точно у ворота.

Проблеми "Манчестер Сіті"

Для "Манчестер Сіті" порушення правил фінансового фейр-плей може мати фатальні наслідки. Окрім відсторонення від єврокубків на 2 сезони, "містяни" можуть втратити титул чемпіонів Англії 2014 року.

Англійська ліга може заднім числом зняти з "Манчестер Сіті" очки. Клуб можуть позбавити чемпіонства 2014 року, якщо в ході окремого розслідування АПЛ порушення підтвердяться.

До теми: "Манчестер Сіті" на два роки відсторонили від Ліги чемпіонів за фінансові махінації

Ймовірно, що звання чемпіонів Англії перейде до "Ліверпуля", якщо АПЛ вирішить покарати "Манчестер Сіті". Таким чином, це буде 19-е чемпіонство для "Ліверпуля" і перше у рамках АПЛ.

Враховуючи, що "Ліверпуль" практично виграв АПЛ сезону 2019/2020, то в активі "мерсисайдців" буде 20 титулів – стільки ж у "Манчестер Юнайтед".

Фіаско Цуренко

Леся Цуренко не змогла виграти турнір ITF у Каїрі (Єгипет). У фінальному матчі українка програла Іріні Бегу з Румунії (118 в рейтингу WTA).

Матч тривав майже дві з половиною години. Тенісистки обмінялися перемогами у двох стартових сетах. Тому доля титулу вирішувалася в останній партії.

Цуренко оформила брейк на старті сету, але 29-річна Бегу після цього виграла 4 гейми, а відтак і матч.

Для Цуренко це був перший фінал з 6-го січня 2019 року. Тоді у фіналі турніру WTA у Брісбені українка програла Кароліні Плішковій.