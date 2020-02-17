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Провал України на чемпіонаті світу з біатлону, проблеми "МанСіті" та інші новини 16 лютого

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Головні новини 16 лютого / GETTY IMAGES

Спортивний вікенд був багатим на різні події. Спорт24 пропонує ознайомитися з головними подіями, які сталися 16-го лютого.

У неділю, 16-го лютого, в італійському Антхольці відбулися дві гонки в рамках чемпіонаті світу з біатлону.

Ні жіноча, ні чоловіча збірні України зачепитися за нагороди не зуміли.

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Серед представниць України найкращий результат продемонструвала Олена Підгрушна.

Стартувавши четвертою, вона перетнула фінішну лінію тільки 13-ю. Перемогу відствякувала Доротея Вірер.

У чоловічій команді найкращий результат у Артема Прими – 24 сходинка. Натомість несподівану перемогу здобув француз Емільєн Жаклен.

Також після гонки лідер української команди Дмитро Підручний поскаржився на біль у спині. Дмитро пропустить індивідуальну гонку.

Футболіст збірної України Василь Кравець провів четвертий матч за іспанський "Луго" у цьому сезоні.

У другій за значущістю лізі Іспанії його команда здолала "Фуенлабраду". "Луго", який бореться за виживання, переміг середняка турнірної таблиці з рахунком 1:0.

На 76 хвилині Кравець виконав класний простріл з лівого флангу. Сіді Ель-Хасен вирішив не псувати прекрасну передачу українця і спрямував м'яч точно у ворота.

Для "Манчестер Сіті" порушення правил фінансового фейр-плей може мати фатальні наслідки. Окрім відсторонення від єврокубків на 2 сезони, "містяни" можуть втратити титул чемпіонів Англії 2014 року.

Англійська ліга може заднім числом зняти з "Манчестер Сіті" очки. Клуб можуть позбавити чемпіонства 2014 року, якщо в ході окремого розслідування АПЛ порушення підтвердяться.

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Ймовірно, що звання чемпіонів Англії перейде до "Ліверпуля", якщо АПЛ вирішить покарати "Манчестер Сіті". Таким чином, це буде 19-е чемпіонство для "Ліверпуля" і перше у рамках АПЛ.

Враховуючи, що "Ліверпуль" практично виграв АПЛ сезону 2019/2020, то в активі "мерсисайдців" буде 20 титулів – стільки ж у "Манчестер Юнайтед".

Леся Цуренко не змогла виграти турнір ITF у Каїрі (Єгипет). У фінальному матчі українка програла Іріні Бегу з Румунії (118 в рейтингу WTA).

Матч тривав майже дві з половиною години. Тенісистки обмінялися перемогами у двох стартових сетах. Тому доля титулу вирішувалася в останній партії.

Цуренко оформила брейк на старті сету, але 29-річна Бегу після цього виграла 4 гейми, а відтак і матч.

Для Цуренко це був перший фінал з 6-го січня 2019 року. Тоді у фіналі турніру WTA у Брісбені українка програла Кароліні Плішковій.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Футбол Новини біатлону
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