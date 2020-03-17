Дострокове завершення УПЛ, перша смерть футболіста від коронавіруса: новини спорту 16 березня

У понеділок, 16 березня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Шахтар" можуть достроково визнати чемпіоном УПЛ

В УЄФА схиляються до думки, щоб визнати чемпіоном ті команди, які зараз посідають перші місця. Та й загалом закінчити усі європейські чемпіонати за підсумками останнього зіграного туру цілком. І, відповідно, сформувати турнірну таблицю (а відтак і місця в єврокубках).

До слова Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

Якщо таке рішення буде прийнято, то чемпіоном України стане донецький "Шахтар". А срібні медалі та місце у кваліфікації Ліги чемпіонів отримає луганська "Зоря". Київське "Динамо" стане бронзовим призером і буде змушене виступати в Лізі Європи. Там же виступатимуть чернігівська "Десна" та "Олександрія". Вилетять з УПЛ львівські "Карпати".

Іспанський футболіст Франціско Гарсія помер від коронавірусу

В Іспанії помер 21-літній Франціско Гарсія. Він наймолодший, хто помер через коронавірус в Іспанії.

Франціско Гарсія виступав за аматорський футбольний клуб "Атлетіко Портада Альта" з Малаги. Він також працював наставником юнацької команди. Однак у нього виявили онкологічні захворювання, тож він був у групі ризику. Коронавірус Covid-19 лише погіршив ситуацію, і в неділю, 15 березня, Франціско Гарсія помер.

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УЄФА пропонують альтернативне місце для проведення Євро-2020

Туреччина проявляє бажання самостійно провести чемпіонат Європи з футболу. Турецька сторона начебто вже запропонувала УЄФА провести Євро-2020.

Туреччина хоче бути єдиною країною, яка прийме чемпіонат Європи. Таким чином, континентальну першість вдасться провести вчасно. Президент Туреччини Реджеп Ердоган має хороші відносини з президентом УЄФА Александером Чеферіном.

Збірну України з дзюдо евакуювали з Греції

Збірна України з дзюдо перебувала у Греції, коли в Європі (і Україні, зокрема) почали масово скасовувати сполучення між країнами через коронавірус.

Наші спортсменки мали повертатися з грецьких Салоніків, їх рейс скасували. Тож дівчата могли залишитися там на весь час карантину. Адже з півночі 16 березня Україна закрила в'їзд для іноземців, а частину пунктів пропуску закрили. Та вже ж збірній України з дзюдо (14 спортсменок та тренер) таки вдалося повернутися в Україну. Інформацію про це підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Перенесення Євро-2020: плюси та мінуси для збірної України

З 12 червня до 12 липня 2020 року на полях 12 країн мав пройти чемпіонат Європи з футболу. Корективи у плани УЄФА внесла пандемія коронавірусу. 17 березня УЄФА проведе екстрене засідання, на якому, ймовірно, головною темою буде Євро-2020. Очікується, що турнір перенесуть. Ймовірні дати – грудень 2020 року та літо 2021.

Про плюси та мінуси перенесення турніру для збірної України – читайте у матеріалі Спорт24.

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