Підгрушна залишає збірну України, скандал через поїздку в Росію та інші новини спорту 17 січня

У п'ятницю, 17 січня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніше – читайте в огляді Спорт24.

Жіноча збірна України з біатлону втратила медаль на етапі Кубка світу

У німецькому Рупольдингу відбулася жіноча естафета у рамках 5 етапу Кубка світу з біатлону. Українська збірна фінішувала на 6 сходинці, хоча була близька, щоб здобути нагороду.

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Перемогу в драматичній гонці здобула збірна Норвегії, для якої це вже четверта звитяга у сезоні. Другу сходину посіла Франція. Третє місце на подіумі у Швейцарії.

Підгрушна покидає табір збірної України

Капітан збірної України з біатлону Олена Підгрушна покидає табір жіночої збірної після естафети в Рупольдингу. Ще перед останньою стрільбою збірна України зберігала шанси на медалі естафети. Проте Підгрушна закрила всі мішені, використавши аж 3 додаткові патрони, що відкинуло команду на 6-у сходинку.

Підгрушна 17 січня вирушила до Поклюки (Словенія), де буде акліматизуватися й готуватися до шостого етапу Кубка світу.

"Агробізнес" розірвав угоду з футболістом після його подорожі до Росії

Футбольний клуб "Агробізнес" з Волочиська розірвав угоду з гравцем Ігорем Сікорським. Причиною стали відвідини спортсменом Росії.

Угоду з гравцем було розірвано в односторонньому порядку зв’язку з порушенням пункту "всебічно сприяти збереженню і підвищенню престижу Клубу і команди, не допускати дій, що завдають шкоди їх репутації".

Також сам футболіст вже відреагував на цей скандал.

Затверджено дати та час перших офіційних матчів УПЛ у 2020 році

Футбольний рік в Україні відкриється двома матчами – в Маріуполі та Львові. Вони відбудуться в суботу, 22 лютого, і розпочнуться о 14:00. В першому "Маріуполь" прийме "Зорю", а в другому "Карпати" протистоятимуть "Дніпро-1". Ще один матч суботи "Олімпік" – "Львів" розпочнеться о 17:00.

До слова: Трансфери команд УПЛ: зима 2020

Продовжиться 19-й тур матчами в неділю, 23 лютого. В цей день зіграють "Олександрія" – "Колос" (матч розпочнеться о 14:00), а також "Динамо" – "Ворскла" та "Шахтар" – "Десна" (обидва матчі розпочнуться о 17:00).

Володимир Кличко міг стати бійцем UFC

Володимир Кличко розповів, що міг би спробувати свої сили у змішаних єдиноборствах. Володимир переконаний, що бути бійцем MMA складніше, аніж боксером.

Водночас Кличко розповів, що не став би бійцем UFC через проблеми зі спиною.

"Карпати" залишилися без двох лідерів

Львівські "Карпати" попрощалися з португальським нападником Крістіаном Понде та аргентинцем Франціско Ді Франко.

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Дію контракту з Понде було припинено за обопільною згодою сторін.

Натомість Франціско Ді Франко перейшов у СК "Дніпро-1". "Карпати" повідомили, що узгодили всі деталі щодо переходу аргентинця.

Збірна України визначилася з тренувальною базою на Євро-2020

Тренувальною базою збірної України на час чемпіонату Європи стане стадіон в місті Волунтарі. Місто Волунтарі розташоване біля Бухаресту, де "синьо-жовті" зіграють два матчі.

Місцева арена названа на честь колишнього футболіста збірної Румунії Ангела Йорденеску і розрахована на 4,6 тисячі місць.

Олександр Усик відсвяткував 33-річчя

17 січня зірка українського боксу Олександр Усик (17-0, 13 КО) святкує своє 33-річчя. Спорт24 зібрав усю цікаву інформацію про кар'єру боксера.