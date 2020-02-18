"Шахтар" віддав Бутка в "Лех", смерть українського спортсмена в Китаї: новини спорту 17 лютого

Захисник "Шахтаря" Богдан Бутко офіційно перейшов у польський "Лех". Український фігурист Микола Бондар пішов з життя у віці 29 років. Спорт24 підбиває підсумки спортивних подій понеділка, 17 лютого.

Богдан Бутко офіційно перейшов у польський "Лех"

Футболіст збірної України та "Шахтаря" Богдан Бутко офіційно перейшов у польський "Лех". Клуби домовилися про оренду футболіста. Орендна угода з польським клубом розрахована до кінця сезону-2019/20.

Варте уваги: Бутко покинув "Шахтар" через збірну України

Польський клуб також підтвердив перехід Бутка. У своєму твіттері "Лех" опублікував ефектний ролик про Богдана.

У Китаї помер український фігурист Микола Бондар

Відомий український фігурист Микола Бондар пішов з життя у віці 29 років. Микола – бронзовий призер чемпіонату України 2008, учасник юніорського чемпіонату світу 2007/2008 та юніорських Гран-прі.

Після завершення кар'єри фігурист Бондар працював тренером у Китаї, в місті Сучжоу (знаходиться недалеко від Шанхая).

Причина смерті спортсмена невідома. Нині у Китаї – епідемія короновірусу 2019-nCoV, але Сучжоу не знаходиться в епіцентрі поширення небезпечної хвороби, втім у місті ретельно проводять протиепідеміологічні заходи.

Державне агентство спорту очолив Сергій Левчук

Президент Української федерації карате Сергій Левчук очолив Державне агентство спорту. Левчук став переможцем конкурсу на главу відомства, яке незабаром розпочне свою роботу. Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. За його словами, в конкурсі на цю посаду взяли участь 27 кандидатів.

Варте уваги: Українські спортсмени змушені виступати на території країни-агресора Росії, – Бородянський

Склад на жіночу індивідуальну гонку чемпіонату світу з біатлону

Тренерський штаб жіночої збірної України визначився зі складом команди на індивідуальну гонку. Жіноча "індивідуалка" відбудеться у вівторок, 18-го лютого.

Склад збірної України: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Віта Семеренко.

Капітан команди Олена Підгрушна пропустить гонку. Її вирішили приберегти на класичну естафету. Індивідуальна гонка буде важливою для українки Юлії Джими. 29-річна спортсменка претендує на малий Кришталевий глобус у сезоні 2019/2020.

Детальніше про шанси Юлії Джими – читайте у матеріалі Спорт24.

Лауреати "Героїв спортивного року-2019"

Під час XIV Всеукраїнської урочистої церемонії будуть вшановані лауреати "Героїв спортивного року-2019". Національний олімпійський комітет України (НОК) назвав претендентів у номінації "Народний вибір" та повідомив про те, що голосування уже відкрите.

Претенденти на нагороду "Народний вибір":

Жан Беленюк – чемпіон світу та Європи, чемпіон ІІ Європейських ігор з греко-римської боротьби (87кг).

Дар'я Білодід – чемпіонка світу, чемпіонка Європи та ІІ Європейських ігор з дзюдо (48кг).

Дмитро Підручний – чемпіон світу з біатлону (гонка переслідування).

Ольга Харлан – чемпіонка світу, чемпіонка Європи з фехтування, володарка Кубку світу (шабля).

Василь Ломаченко святкує 32-річчя

Титулований український боксер Василь Ломаченко 17 лютого відзначає день народження. Цьогоріч видатному спортсмену виповнилося 32 роки. Редакція Спорт24 зібрала інформацію про непростий шлях до успіху Василя Ломаченка та найвизначніші бої у його кар'єрі.

Ліга чемпіонів: чого чекати від плей-офф

Уже у вівторок, 18 лютого, відновиться найпрестижніший клубний турнір Європи – Ліга чемпіонів. Окрім гарячих матчів, українські вболівальників чекають поєдинки за участю земляків Руслана Маліновського та Олександра Зінченка. Чого чекати від першого раунду плей-офф – читайте у матеріалі Спорт24.

Еліна Світоліна втрачає позиції у рейтингу WTA

WTA опублікувала оновлений рейтинг в одиночному розряді. Лише одна українка з топ-200 покращила своє місце в рейтингу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилась на шосте місце у рейтингу WTA. Даяна Ястремська залишилась на 26-й позиції.