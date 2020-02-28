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"Шахтар" в 1/8 Ліги Європи, золото України на ЧЄ з біатлону – новини спорту 27 лютого

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Головні новини спорту 27 лютого

"Шахтар" у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи в Лісабоні зіграв внічию з "Бенфікою". Збірна України з біатлону у змішаній естафеті стала чемпіонами Європи. Спорт24 підбиває підсумки спортивних подій четверга, 27 лютого.

Донецький "Шахтар" в Лісабоні зіграв внічию з "Бенфікою" (3:3) в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Перша зустріч команд в Харкові завершилася перемогою "гірників" – 2:1.

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"Шахтар" за сумою двох зустрічей (2:1, 3:3) пройшов в 1/8 фіналу Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 28 лютого.

В білоруських Раубічах в рамках чемпіонату Європи з біатлону збірна України в складі Валі Семеренко, Юлії Джими, Артема Прими та Дмитра Підручного виграла класичну змішану естафету.

Для Підручного останні два кілометри дистанції стали колом пошани. Дмитро фінішував першим з прапором України.

Додамо, що 27 лютого на чемпіонаті Європи в сингл-міксті також вдало виступили українці Анастасія Меркушина та Руслан Ткаленко, які виграли бронзові медалі.

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Лондонський "Вест Хем" кілька днів тому на своєму тренувальному полі зіграв товариський матч проти "Тоттенхема".

Метою спарингу була перевірка фізичних кондицій деяких гравців, в тому числі Андрія Ярмоленка. Ймовірно, українець з'явився на полі.

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила дати та час проведення чвертьфінальних матчів Кубка України.

Чвертьфінальні матчі відбудуться 11-12 березня. Півфінали заплановані на 15 квітня, а вирішальний поєдинок пройде в Тернополі 13 травня.

Футбольний клуб "Карпати" уклав угоду із захисником Василем Приймою. За новий клуб гравець виступатиме до кінця сезону.

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Прийма шостим новачком "Карпат" в зимове міжсезоння. Перед тим контракти з клубом підписали воротар Антон Каніболоцький, захисник Андро Гіоргадзе, півзахисники Олексій Хахльов та Геннадій Пасіч, а також нападник Матар Діейє.

27 лютого мав відбутися матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Зальцбургом" та "Айнтрахтом". Однак матч довелося перенести на невизначений термін через штормове попередження в Австрії.

Матч "Зальцбург" – "Айнтрахт" перенесли через штормове попередження. Очікується, що в Австрії пориви вітру досягнуть 120 км/год.

Наталія Прищепа, яка спеціалізується в бігу на 800 метрів, здала позитивну допінг-пробу. В крові українки знайшли заборонену речовину гідрохлортіазид. Дискваліфікація Прищепи відраховується з 23 лютого 2020 року. Однак термін дискваліфікації – невідомий.

Українку дискваліфікували до прийняття остаточного рішення на слуханні, проведеному згідно зі Світовими антидопінговими правилами з легкої атлетики або Кодексом доброчесності.

Доповнення: Ліга Європи: результати матчів 1/16 фіналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини біатлону ФК Карпати Допінг Легка атлетика Ліга Європи Шахтар Андрій Ярмоленко Вест Хем Кубок України Футбол Новини Спорту Спорт
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