Перемога МакГрегора, рекорд Михайлюка, срібло в біатлоні та інші новини спорту 18 січня

У суботу, 18 січня, було чимало цікавих спортивних подій. Це і бій Конора МакГрегора проти Дональда Серроне. І результативна гра Святослава Михайлюка у матчі НБА. А також виступи українців на змаганнях з біатлону. Про найцікавіше та найважливіше у світі спорту 18 січня — у матеріалі Спорт24.

МакГрегор переміг Серроне за 40 секунд

Лише 40 секунд знадобилося Конору МакГрегору, щоб перемогти Дональда Серроне. Хоча судді могли зупинити бій ще раніше. Чекали, коли кров поллється з октагона, мабуть.

Пояс чемпіона МакГрегор не отримав, але повернувся в UFC красиво.

Наші в біатлоні: восьмі в чоловічій естафеті, срібло Ткаленка

Чоловіча збірна України фінішувала восьмою в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу в німецькому Рупольдингу. Перемогли французи.

Український біатлоніст Руслан Ткаленко здобув срібну нагороду в гонці переслідування на етапі Кубка IBU в словацькому Брезно-Осрблі. Для українця це перший подіум на змаганнях такого рівня.

Світовий рекорд Магучіх

Ярослава Магучіх повторила рекорд України в стрибках у висоту в приміщеннях, узявши висоту 2,01 м. Це світовий рекорд серед спортсменок до 20 років в закритому приміщенні.

Нове досягнення Михайлюка

Продовжує встановлювати рекорди (правда, власні) і український баскетболіст Святослав Михайлюк в матчах НБА. Цього разу він набрав 25 очок в матчі проти "Атланти", за яку виступає інший українець Олексій Лень. Правда української дуелі на паркеті не вийшло через травму Леня, а "Детройт" без проблем переміг "Атланту".

Перша нагорода українських тенісисток

Українка Надія Кіченок і Саня Мірза з Індії стали переможницями тенісного турніру в австралійському Хобарті із призовим фондом понад 250 тисяч доларів в парному розряді. У матчі за титул Кіченок в дуеті з Мірзою здолала китайську пару Пен Шуай / Чжан Шуай – 6:4, 6:4.

Майвезер обійшов Кличка

Легендарний американець Флойд Мейвезер визнаний найкращим боксером минулого десятиліття за версією Американської асоціації журналістів, які пишуть про бокс (BWAA). У боротьбі за нагороду Мейвезер обійшов Менні Пак'яо, Сауля Альвареса, Андре Ворда та Володимира Кличка.

Поліція зупинила Усика

Українського боксера Олександра Усика за кермом авто зупинила поліція Києва. Після зупинки правоохоронець попросив спортсмена показати документи. А після цього зробити селфі.