Жахлива аварія з українським спортсменом, перенесення Олімпіади: топ-новини спорту 22 березня

Український легкоатлет Руслан Дмитренко потраFobпив у жадливу аварію. Організатори Олімпіади роздумують над перенесенням змагань. Від коронавірусу продовжують помирати люди, які пов'язані зі спортом. Такими були головні новини спорту 22 березня

Аварія українського спортсмена

Титулований український легкоатлет Руслан Дмитренко потрапив у жахливу аварію під Києвом. Спортсмен отримав численні травми (переломи ніг та рук) та потребує фінансової допомоги.

Руслан Дмитренко брав участь у двох Олімпіадах 2012 та 2016 років.

"Динамо" на карантині

Керівництво київського "Динамо" вирішило продовжити карантин для всіх команд столичного клубу до неділі, 29 березня 2020 року. Все через епідеміологічну ситуацію в країні та запровадження в Києві режиму надзвичайної ситуації.

Та карантин не завада погуляти Києвом, тим більше, що столицю України засипало снігом. Саме так вирішив лідер "Динамо" Віктор Циганков. Але в нього важлива причина – треба було вигуляти собаку.

Перенесення Олімпіади та відкладення старту Формули-1

Організаційний комітет Олімпіади-2020 вже почав розглядати варіанти перенесення літніх Олімпійських ігор у Токіо. Розглядають можливість перенести Олімпіаду на різні дати, а також провести без глядачів. У кращому випадку Ігри можуть відкласти на місяць або 45 днів, в гіршому – перенести на рік або два.

Хоча рішення про проведення Олімпіади чи її перенесення оголосять не раніше, аніж через 4 тижні.

Відкладається і початок нового сезону Формули-1. Планувалося, що першим етапом стане гран-прі Азербайджану 7 червня. Однак організатори етапу відмовилися проводити гонки в Баку. Все через невизначену ситуацію з пандемією коронавірусу.

Коронавірус та смерть

Коронавірус продовжує ширитися світом, збираючи все більше кількість жертв. Напередодні помер колишній президент мадридського "Реала" Доренцо Санс. А після того в Італії колишній президент клубу "Перголеттезе" Андреа Мікелі помер у віці 37 років від коронавірусу.

Померли від смертельної недуги й працівники футбольного клубу "Аталанта", де виступає українець Руслан Маліновський. Альбіно Броньї працював з молодіжними командами "Аталанти" майже 30 років. Северіно Поссенті був масажистом в клубі. До цього в клубі повідомили про смерть від коронавірусу двох тренерів в академії "Аталанти" – Енцо Марандо та Енцо Доніні. Відтак кількість загиблих внаслідок зараження Covid-19 в "Аталанті" досягла чотирьох осіб.

Гольові здобутки Яремчука та Маліновського

І про Маліновського. На час вимушеної перерви в чемпіонаті Італії, на офіційному youtube-каналі Серії А опублікували підбірку найкращих голів "Аталанти" в сезоні. Не обійшлося і без удару українського півзахисника. При цьому забив він у ворота команди іншого українця – "Лечче" Євгена Шахова.

Але бомбардирський хист є не лише у Маліновського. Нападник "Гента" та національної збірної України Роман Яремчук разом із своїми партнерами по команді Джонатаном Девідом і Лораном Депуатром потрапили у топ-10 найкращих атакувальних тріо європейських чемпіонатів.

Гольова феєрія у білорусів

Єдиний чемпіонат, який не пішов не перерву через карантин, став білоруський. Він в суботу, 21 березня, стартував. А в неділю, 22 березня, тут зіграли "Слуцьк" та "Славія". І в цьому матчі арбітр призначив одразу п'ять пенальті.

З іншим матчів відзначимо те, що солігорський "Шахтар", який тренує Юрій Вернидуб, поступився вдома "Торпедо-БелАЗ" 0:1. А чинний чемпіон брестське "Динамо", за яке виступають Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок, вдома зіграло внічию зі "Смолевичами" 1:1.