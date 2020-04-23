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Спалах коронавірусу в білоруському клубі, Йовічевіч очолив "Динамо": новини спорту 22 квітня

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Головні новини спорту 22 квітня / Getty Images

У середу, 22 квітня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

У білоруському хокейному клубі "Нєман" зафіксували спалах коронавірусу. Першими позитивний тест здали 4 фінських гравця команди, які нещодавно повернулися додому.

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Першими хокеїстами, які здали позитивні тести на COVID-19, стали фінські легіонери команди Валттері Хієтанен, Йоонас Хуррі, Самі Єкунен і Тімо Хільтунен, які повернулися на батьківщину. У них взяли аналізи в аеропорту Гельсінкі ще 13 квітня.

Пізніше стало відомо, що захворіли нападник Микита Бастрикін і голкіпер Віктор Мойсєєнко. Найбільше заражених виявилося серед хокеїстів фарм-клубу "Нєман-2" і юніорського складу – 17 осіб підліткового віку. За попередньою інформацією, молодих хокеїстів ізолювали на одній з баз відпочинку.

Колишній головний тренер львівських "Карпат" Ігор Йовічевіч офіційно очолив загребське "Динамо".

На цій посаді 46-річний хорват замінить Ненада Б’єліцу, якого "Динамо" нещодавно звільнило. Йовічевіч з 2017-го працює у хорватському клубі, він очолював юніорські та молодіжні команди.

Колишній наставник київського "Арсеналу", кам'янської "Сталі" та львівського "Руху" Леонід Кучук став новим головним тренером мінського "Динамо".

На цій посаді він змінив Сергія Гуренко. 47-річний Гуренко очолював "біло-блакитних" з червня 2019 року. 60-річний фахівець вже знаходиться в Білорусі, але до роботи ще не приступив, так як знаходиться на двотижневому карантині після в'їзду в країну на тлі пандемії коронавірусу.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував рейтинг країн, футболісти яких поїхали за кордон протягом 2019 року.

Кількість українців, які виступали за кордоном у 2019 році, сягнула 250 осіб. Ця цифра вивела нашу країну на 16 місце у світі.

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Лідером з експорту футболістів традиційно стала Бразилія – 1600 футболістів, з яких 74,6% перейшли у клуби елітних дивізіонів інших країн. У топ-10 також потрапили Франція (1027), Аргентина (972), Англія (565), Іспанія (559), Сербія (521), Німеччина (480), Колумбія (467), Хорватія (446) і Нігерія (399).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Хокей Футбол ФК Карпати Новини Білорусі Спорт Новини Спорту
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